Convoquen el teixit empresarial del Solsonès i Cardona a la 8a Jornada Punt Empresa

Emprenedors i empresaris del Solsonès i Cardona estan convocats a la Jornada Punt Empresa, que arriba a la seva vuitena edició el dimecres 28 de gener a la una del migdia a l’auditori de la sala polivalent de Solsona. Entre d’altres, s’hi presentaran el catàleg de serveis de suport a l’empresa d’enguany i els resultats d’una enquesta sobre necessitats i perfils de personal.
En un acte organitzat per l’Agència de Desenvolupament Local, la seva directora, Glòria Domínguez, hi presentarà els serveis adreçats a l’empresariat, entre els quals hi ha acompanyaments, assessoraments personalitzats, gestió d’ajuts municipals, intermediació laboral i formació.
Entre altres iniciatives, el calendari d’enguany proposa una visita de cooperació empresarial al Hub Forestal, inaugurat l’any passat a Olius. Pel que fa a l’oferta de seminaris, el primer s’organitza el 3 de febrer al matí i se centrarà a donar eines per a concretar les actuacions estratègiques del 2026, a càrrec de Cèlia Clotes, d’Aixalda Sistèmica (inscripcions obertes en línia aquí).
Conferència de Josep M. Coll
Després de la pausa del dinar, la Jornada Punt Empresa continuarà amb una conferència titulada “Economia de la felicitat”, a càrrec de l’autor del llibre homònim, Josep M. Coll, conferenciant internacional, consultor i professor a EADA Business School Barcelona i a les universitats de Yonsei (Corea del Sud) i Birmingham. En aquesta sessió, el ponent recordarà al teixit productiu que la manera com gestiona l’empresa té un impacte directe en la societat, tant a nivell social, com econòmic i mediambiental.
La participació a la Jornada Punt Empresa és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. Hi ha temps per fer-ho fins aquest divendres, 23 de gener, en aquest enllaç. L’any passat hi van prendre part una norantena d’empresaris, emprenedors i tècnics, que van trobar-se a la sala polivalent de Clariana de Cardener.