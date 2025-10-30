El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, sona com a possible relleu de Sebastià Taltavull, a Mallorca

Tal com ha avançat el Diari de Mallorca, enmig d'especulacions, el bisbe de Solsona és el favorit des de fa unes setmanes per ser el possible relleu de Sebastià Taltavull al capdavant de l'Església de Mallorca. Taltavull, que va complir els 75 anys l'any 2023, edat en què s'han de jubilar els bisbes, porta dos anys de pròrroga extraordinària, després que li concedís un temps excepcional de dos anys el Papa Francesc. Ara, ha finalitzat aquest termini i tot són incògnites, des de si Taltavull demanaria encara una segona pròrroga i de si el seu relleu ja està en marxa, com apunta el mateix rotatiu de Mallorca, destacant que al Govern balear també hauria arribat el possible nomenament, si bé de manera extraoficial.
El nomenament de Conesa coincidiria amb la tradició per part de Roma de posar bisbes valencians a les diòcesis de les Balears (Conesa ja havia estat bisbe de Menorca des del 2017 al 2022, i per tant coneix en part el territori ). Per contra, tindria un cert rebuig d'entrada per part d'alguns sectors de la diòcesi i la societat, que des de fa anys reclamen que el bisbe de Mallorca sigui un mallorquí.
Un altre element en contra es que Conesa fa molts pocs anys - tres -, que es bisbe de Solsona, i un nou canvi seria molt precipitat, sobretot per a la diòcesi solsonina, que tot just s'ha recomposat del trasbals per la renúncia del bisbe Novell, per bé que aquest nomenament es veuria com un premi per haver sufocat la crisi a Solsona I encarrilat de nou la diòcesi.
Amb 64 anys, Francesc Conesa va néixer a Elx, on va ser ordenat sacerdot el 29 de setembre de 1985. És doctor en Teologia i en Filosofia per la Universitat de Navarra i ha desenvolupat el seu ministeri sacerdotal amb diferents càrrecs a la diòcesi d'Oriola-Alacant. Justament aquesta setmana, el Bisbe de Solsona és a Menorca, acompanyant un grup de capellans del bisbat solsoní, per viure una dies de fraternitat sacerdotal.