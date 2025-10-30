El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugura el Hub Forestal de Catalunya, a Olius

El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurarà aquest divendres 31 d'octubre el Hub Forestal de Catalunya, un centre d’innovació i tecnologia d’última generació que servirà per accelerar l’ús i la valorització de la fusta local serrada o triturada i per fomentar la bioeconomia circular. Aquest nou equipament, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), serà referent en la divulgació tècnica-científica per crear nous productes adaptats a la necessitat de mitigar el canvi climàtic des del sector forestal.
L’acte d’inauguració se celebrarà demà a les 11 del matí. Salvador Illa estarà acompanyat del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Oscar Ordeig, i el director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Antoni Trasobares.
Abans, però, el president de la Generalitat visitarà els ajuntaments de Solsona i Olius. A les 9, Illa arribarà al consistori solsoní, on es reunirà amb l’alcaldessa, Judit Gisbert, i signarà el llibre d’honor. A Solsona, el president de la Generalitat també visitarà la Comissaria dels Mossos d’Esquadra. Posteriorment, el president de la Generalitat visitarà l’Ajuntament d’Olius, on es reunirà amb la seva alcaldessa, Marta Comitre, i també signarà el llibre d’honor. Després d’inaugurar el Hub forestal d’Olius, el president de la Generalitat es traslladarà a Pinós on visitarà l’Ajuntament i es reunirà amb l’alcalde, Xavier Vilalta.