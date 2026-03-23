El Solsonès serà la comarca amb més potència solar de Catalunya

El desplegament de les energies renovables a Catalunya ja té un full de ruta per a cada comarca. El Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables (Plater), l'eina de la Generalitat per accelerar la transició energètica, situa el Solsonès com la peça clau per al desenvolupament de la solar fotovoltaica. Amb una previsió de 1.753,20 MW de potència total, la comarca se situa en el segon lloc del rànquing, però en el primer sobre terrenys no artificialitzats (prats, boscos i conreus). Aquest fet visualitza el pes històric que la Catalunya Central haurà d’assumir per revertir un escenari on, l’any 2025, les renovables tot just van cobrir el 15,5% de la demanda elèctrica del país.
Aposta solar per la Catalunya Central
L'hegemonia solar del Solsonès no és un fet aïllat, sinó que forma part d’un potent eix energètic a la Catalunya Central. Segons les dades difoses pel Departament de Territori, el Bages (1.684 MW) i l’Anoia (1.658 MW) segueixen de prop l'objectiu per al Solsonès, conformant un triplet que supera amb escreix les xifres d’altres zones històricament productores. Aquesta concentració -només superada per la Noguera- és una de les propostes a la necessitat d'assolir els 61.000 MW de renovables fixats per a mitjan segle, un objectiu molt ambiciós per aconseguir que el 100% de l'electricitat sigui renovable.
Tanmateix, la dada que realment defineix l'impacte territorial del Plater és la potència prevista en terrenys no artificialitzats, el punt que genera més debat en l'opinió pública. En aquest apartat, el Solsonès és líder amb 1.616,10 MW projectats sobre terreny, per davant de la Noguera (1.502 MW) i força per per sobre dels 1.329,20 MW de l'Anoia o els 1.261,80 MW del Bages.
Aquesta xifra implica que gairebé el 92% de la solar fotovoltaica del Solsonès s'instal·larà sobre el terreny, una dependència de l'espai obert que contrasta amb el model de les zones metropolitanes. Tanmateix, en el moment de redactar el Plater només hi ha en funcionament o en tramitació 33 MW.
El contrast territorial es fa evident quan s'analitza la procedència de l'energia. Mentre que el Barcelonès (1.103,70 MW) i el Vallès Occidental (1.348,60 MW) aconsegueixen entrar al TOP-10 gràcies principalment a les instal·lacions en teulades i zones industrials, el Solsonès i les comarques veïnes hauran de destinar-hi una part important de la seva superfície. Segons les previsions, la comarca haurà de destinar un 2,6% del seu territori a plaques solars, una de les quotes més altes del país, només superada per la Ribera d’Ebre i el Lluçanès en termes percentuals.
Presentació del Plater a totes les comarques
El document, que encara ha de superar el procés d’exposició pública i al·legacions, no s’aprovarà definitivament fins al 2027. De moment, la directora de l'Icaen, Anna Camp, l'ha presentat a totes les comarques del país, en reunions amb els consells d'alcaldes. El Plater fixa quotes d'energia solar fotovoltaica -repartida en teulades, espais artificialitzats i no artificialitzats- així com d'eòlica.
En aquest sentit, el Segrià i les Garrigues lideren aquesta categoria amb una potència superior als 2.000 MW. El Solsonès, per la seva banda, haurà d'arribar a 1.060 MW, situant-se en desena posició. Actualment, no té cap projecte en funcionament o tramitació.