El Taller Sampons de Solsona cedeix el seu fons documental a SEAT Històrics

Amb motiu de la jubilació dels seus responsables i el tancament de les instal·lacions per manca de relleu, el conegut Taller Mecànic Sampons de Solsona, ubicat al la Carretera de Bassella, ha formalitzat la cessió d'un important volum de documentació, material d'època i impressos a la col·lecció de SEAT Històrics.
Aquesta donació permetrà preservar el llegat d'un establiment històric vinculat a l'automoció a la comarca. L'activitat del taller sota el nom de Sampons es va iniciar a principis dels anys 80 (el primer anunci publicitari que trobem apareix al programa de la Festa Major del 1984) agafant el relleu i donant continuïtat al Taller Montó, un negoci també emblemàtic que havia obert les seves portes originalment a finals dels anys 50, a l'avinguda del Claustre.
Aquest taller va acabar ubicant-se a la carretera de Bassella, a mitjans dels 60 fins al dia d'avui (trobem un darrer anunci publicitari d'aquest taller al programa de la Festa Major de 1983). El Joan Sampons, l'últim mecànic que ha dirigit aquest taller, recorda que quan va agafar aquesta empresa, fa uns 40 anys, ja va trobar molt material històric que més o menys, ha conservat fins al dia d'avui, i juntament amb el que ha anat magatzemant aquesta anys, com a Taller SEAT, li ha fet valorar l'oferiment de cedir-lo a SEAT Històrics.
Amb aquest gest, un petit bocí de dècades d'història mecànica i gràfica vinculada a la marca passaran a formar part de l'arxiu històric oficial per a la seva conservació i estudi. Aquesta setmana, precisament, un equip de la central de Barcelona s'ha desplaçat al Solsona amb una furgoneta amb la qual han recollit impresos, catàlegs, recanvis i eines.
Sobre SEAT Històrics
SEAT Histórics és la divisió i el centre de recuperació de la companyia automobilística SEAT dedicat a conservar, restaurar i difondre el patrimoni històric de la marca. La seva missió és mantenir viva la memòria col·lectiva de la mobilitat del país a través dels vehicles que han marcat diferents èpoques.
On es troba i com és la col·lecció?
La Nau A-122: És el cor de SEAT Históricos, un espai situat a la fàbrica original de la companyia a la Zona Franca de Barcelona. Compta amb més de 240 vehicles, custodiant una col·lecció en constant creixement. Tots els cotxes es mantenen completament restaurats i funcionals, preparats per arrencar en qualsevol moment.
Cal tenir en compte que la nau no està oberta al públic general de forma regular, sinó que funciona com un centre privat de custòdia i laboratori tècnic. La col·lecció es divideix en tres grans pilars que expliquen l'evolució tècnica de Martorell:
- Models de sèrie històrics: Des del primer model, el SEAT 1400 (1953), passant pel mític SEAT 600 o el reeixit SEAT Ibiza.
- Cotxes de competició: Vehicles de ral·li i circuits que formen part del llegat esportiu de la marca.
- Prototips i projectes secrets: Conceptes únics que mai van arribar a la línia de producció en sèrie, com el SEAT Exeo ST V8 4x4.
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Més enllà de guardar els cotxes, l'equip participa activament en ral·lis de regularitat de vehicles clàssics, esdeveniments del motor i tasques de divulgació històrica als mitjans i xarxes socials per apropar aquest llegat als aficionats.