Els joves de Riner aportaran idees per millorar el municipi

El dissabte, 15 de novembre, a partir de les 16.00 h, tindrà lloc el Dia Jove del Muncipi de Riner, una iniciativa destinada a que els nois i noies participants parlin sobre la situació actual del municipi i aportin idees per millorar-lo. La trobada se centrarà en temes com l’accés a l’habitatge, l’entrada al món laboral o les circumstàncies de viure en un micropoble, entre altres, L’activitat, organitzada per l’Ajuntament de Riner, s’emmarca en el Pla Local de Joventut i compta amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès.
Amb el lema “Treballem junts per arribar lluny”, l’activitat es portarà a terme a la casa de colònies La Carral i, segons les previsions, aplegarà entre 25 i 30 participants, bàsicament noies i nois de Riner però també de municipis veïns. L’activitat començarà a les 16.00 h, amb diverses jocs de cohesió, continuarà a les 17.30 h amb el citat debat i finalitzarà a les 19.30 h amb un àpat popular a base de productes de proximitat.
Els joves interessats poden inscriure’s a la trobada contactant amb el dinamitzador juvenil comarcal, David Jaray (tel. 678 36 76 09) o a l’Ajuntament de Riner (tel. 973 48 08 15).