Èxit rotund de l’Oktoberfest de Solsona amb més de 2.000 assistents al llarg de la nit

L’esdeveniment va registrar una gran afluència de públic durant tota la tarda i nit, consolidant-se com una de les cites festives més esperades de la tardor solsonina.
La tarda va començar amb la primera edició del torneig de Beerpong, que va comptar amb una seixantena de participants i va atreure un públic nombrós que va omplir l’espai en un ambient lúdic i molt participatiu. El torneig va estar amenitzat per Descunde i l’Orquestra Fantasia, que, malgrat la pluja, i gràcies a la gran feina i adaptació dels tècnics, van aconseguir mantenir viva la festa i oferir una tarda màgica plena de bon ambient i música.
El plat fort de la jornada va arribar amb el concert d’Els Pets, que amb la seva música van omplir completament la Sala Polivalent amb més de 1.500 persones, assolint el pic més alt d’assistència.
Després, la festa es va traslladar a l’exterior amb l’actuació de la banda Oxigen Band, que, tot i el fred, va aconseguir mantenir viva l’energia i fer ballar el públic amb molt bona resposta.
La nit va continuar dins la Sala Polivalent amb el concert de l’Orquestra Tropical i la sessió de la DJ Mina Ritz, que van posar el punt final a una jornada de festa i germanor que va durar fins ben entrada la matinada.
En total, més de 2.000 persones van passar per l’Oktoberfest al llarg de la nit, demostrant l’èxit i la bona acollida de la festa.
Des de Joventut Solsonina, organitzadors de l’Oktoberfest, es vol agrair sincerament la participació i el comportament del públic, així com el suport de totes les persones, entitats i tècnics que han fet possible l’èxit d’aquesta edició. “Estem molt contents amb la resposta de la gent i amb com ha transcorregut tota la jornada. Hem viscut una festa amb molt bona energia i una gran participació”, han expressat des de l’organització.
Amb aquest èxit de convocatòria, l’Oktoberfest de Solsona es consolida com una cita imprescindible al calendari festiu del municipi, combinant música, activitats i un ambient únic que reflecteix l’esperit jove i participatiu de la ciutat.