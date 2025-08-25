IMATGES-La Festa Major del Bar Castell fa tremolar la Plaça del Ruc

Arribant el final de l'estiu, el penúltim cap de setmana d'agost està marcat en vermell per molts joves i no tant joves solsonins, que esperen amb delit celebrar la Festa Major d'un establiment emblemàtic del nucli antic de Solsona, el Bar Castell, de més de 60 anys d'història, i un dels punts neuràlgics de les celebracions solsonines com la Festa Major o el Carnaval.
La cita va tenir lloc aquest dissabte 23 d'agost, aplegant al llarg del dia unes cinc-centes persones, tres-centes de les quals amb la corresponent samarreta identificativa. La plaça més propera al Bar Castell, i epicentre festiu de la jornada, la Plaça del Ruc, es va començar a omplir de jovent a partir de les 6 de la tarda, amb el "xupinasso" i la tronada que van donar pas a un concorregut "tardeig" amenitzat pels DJ Plan C i DJ Fimossis.
A les nou del vespre, els assistents van gaudir d'un sopar a base d'entrepans de botifarra que es va rematar amb el show de rumba i flamenco d'"Asuntos Serios" i les particulars versions festives de "Pascual i els Desnatats".
El fi de festa el van posar a la una de la matinada els "2 Many Minairons", en una de les festes que ha estat de les més participades dels darrers anys.