La Confraria del Claustre convoca els ajuts a entitats socials

La Confraria de la Mare de Déu del Claustre, arrelada des de fa segles a la vida cultural, social i cultural de Solsona, té una vocació profunda de servei i solidaritat.
Al llarg de la seva història, ha impulsat diverses iniciatives de suport a les persones i col·lectius més vulnerables, col·laborant amb entitats locals i promovent accions de caritat, educació i cohesió social. Dos exemples en son la creació del pavelló Mare de Déu del Claustre per la residència de la Fundació Pere Màrtir Colomés o els pisos socials a la casa de la Mare de Déu, al carrer Sant Llorenç.
Amb aquest esperit, la Confraria continua fent viva la seva missió d’ajuda i compromís amb la ciutat de Solsona i els seus projectes, i per això ha convocat aquests ajuts, adreçats a entitats que desenvolupin projectes socials que treballin pel bé comú.
Les entitats possibles beneficiaries, 18 en total, fa dies que van rebre les bases de la convocatòria i poden presentar els seus projectes fins al 28 de novembre.