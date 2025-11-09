09 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

La Confraria del Claustre convoca els ajuts a entitats socials

El dia 28 de novembre finalitza el termini per a presentar projectes per acollir-se als ajuts que la Confraria del Claustre adreça a entitats socials i que ha convocat amb aquesta finalitat

  • Capella del Claustre

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de novembre de 2025 a les 14:21

La Confraria de la Mare de Déu del Claustre, arrelada des de fa segles a la vida cultural, social i cultural de Solsona, té una vocació profunda de servei i solidaritat.

Al llarg de la seva història, ha impulsat diverses iniciatives de suport a les persones i col·lectius més vulnerables, col·laborant amb entitats locals i promovent accions de caritat, educació i cohesió social. Dos exemples en son la creació del pavelló Mare de Déu del Claustre per la residència de la Fundació Pere Màrtir Colomés o els pisos socials a la casa de la Mare de Déu, al carrer Sant Llorenç.

Amb aquest esperit, la Confraria continua fent viva la seva missió d’ajuda i compromís amb la ciutat de Solsona i els seus projectes, i per això ha convocat aquests ajuts, adreçats a entitats que desenvolupin projectes socials que treballin pel bé comú.

Les entitats possibles beneficiaries, 18 en total, fa dies que van rebre les bases de la convocatòria i poden presentar els seus projectes fins al 28 de novembre.

Et pot interessar