La Fundació Pere Màrtir Colomés continua el seu cicle de xerrades amb una sessió sobre els sentiments que envolten l’ingrés d’un familiar a una residència

La Fundació Pere Màrtir Colomés segueix amb el seu cicle de xerrades adreçades a famílies amb persones grans, un espai de trobada i reflexió que té com a objectiu informar, acompanyar i oferir eines útils a les famílies que conviuen o tenen cura de persones en aquesta etapa de la vida.
La propera sessió tindrà lloc el dissabte 15 de novembre a les 17 h, a la residència de la Fundació (plaça Antoni Guitart, 2, Solsona), sota el títol “Portar un familiar a una residència: parlar de sentiments sense jutjar-se”.
La xerrada anirà a càrrec de Sara Parra, psicòloga i pedagoga sistèmica, que abordarà els aspectes emocionals que sovint sorgeixen en el moment de prendre aquesta decisió: la culpa, la tristesa, el relleu en les cures o la necessitat de cuidar-se per poder cuidar.
L’activitat forma part del cicle de xerrades amb famílies que la Fundació va iniciar aquest octubre, amb la voluntat de divulgar, informar i crear espais de confiança entre professionals, residents i famílies. Cada sessió compta amb experts en diferents àmbits vinculats a la vellesa i a l’atenció centrada en la persona.
Sobre la Fundació
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés és una entitat sense ànim de lucre de Solsona dedicada a l’atenció integral de les persones grans. A través de la seva residència, centre de dia i habitatges tutelats, acompanya les persones en una etapa clau de la seva vida amb calidesa, professionalitat i respecte.
El seu equip, format per prop de 90 professionals, treballa diàriament per oferir un servei de qualitat basat en la confiança, l’atenció personalitzada i el vincle amb el territori. La seva missió és garantir un acompanyament digne, posant especial atenció a les necessitats físiques, emocionals i socials de cada persona.
La Fundació aspira a ser un referent en l’àmbit social i sanitari de la comarca, guiada pels valors de l’hospitalitat, l’espiritualitat, la dignitat, la transparència i el compromís.