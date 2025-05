La web del bisbat de Solsona obté la màxima nota a l'estudi sobre transparència realitzat per la UAB

L'objectiu d'incorporar a les diòcesis espanyoles a aquest estudi, realitzat amb l'Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal durant el curs 2024-2025, ha estat conèixer i col·laborar en la informació. La nota mitjana de les diòcesis avaluades és de 6,25. De les diòcesis estudiades, 35 aproven en l'avaluació i tres han obtingut el 10 (Bilbao, Cartagena i Solsona). Els resultats es poden consultar a la web de l'estudi https://iglesia.infoparticipa.info/maps.

El pla estudia la presència de 34 indicadors predefinits als portals de les diòcesis, una exigència superior a l'establerta per la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquests moments el projecte es troba en una fase avançada de realització, ja que ja ha revisat els portals de 39 diòcesis espanyoles i els resultats de l'avaluació són molt positius. Segons està previst, el procés d'incorporació de noves diòcesis al pla d'avaluació encara es prolongarà unes setmanes amb l'objectiu d'estudiar la feina de totes les diòcesis espanyoles. Aquest treball, amb què la Universitat Autònoma avalua la transparència d'institucions, s'ha elaborat amb la participació de l'Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal i l'assistència tècnica de l'Associació Infoparticipa.

L'estudi assenyala que el grau de transparència de les diòcesis ha experimentat aquest any un notable increment gràcies als treballs engegats pels equips de les diòcesis en el marc del projecte. Segons assenyala, les diòcesis han guanyat en transparència i ofereixen una informació clara, accessible i útil per a tothom que vulgui conèixer de primera mà com funcionen les entitats de l'Església a Espanya.

El projecte s'emmarca en una investigació col·laborativa i de transferència de coneixement Universitat-societat. La metodologia defineix, en primer lloc, uns indicadors concrets per a les entitats de l'Església, a partir dels que ja es compleixen habitualment, que enriqueixen la informació oferta a la societat. En segon lloc, es fa una primera avaluació que es publica en obert al portal de l'estudi. Posteriorment, les entitats avaluades disposen d'un període de temps per poder millorar o corregir els resultats per tal d'obtenir una bona puntuació i rebre el Segell de qualitat Infoparticipa.

Pel que fa a altres institucions que són avaluades de manera periòdica per la Universitat Autònoma de Barcelona, el resultat es considera molt bo, atès que en altres institucions difícilment se supera el 20% d'aprovats.