L'Ajuntament de Solsona expressa el seu condol per la mort de Joan Serra Caball, que va morir dissabte a l'edat de 78 anys. Serra va ser regidor durant quatre mandats consecutius, entre els anys 1987 i 2003, per Convergència i Unió (CiU), president del Consell Comarcal del Solsonès (1999-2007) i diputat al Parlament de Catalunya (1992-1995).
En nom de la corporació municipal, l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha traslladat el condol a la família i les persones properes i ha volgut destacar la seva trajectòria institucional. Tot i no haver coincidit políticament amb ell, Gisbert afirma que “la seva trajectòria política evidencia una clara vocació de servei públic, especialment en els àmbits econòmic i educatiu”. Així mateix, remarca que “durant molts anys va ser el cap visible del Solsonès en altes instàncies institucionals”.
L’exregidor Jordi Xandri, que va compartir govern amb Joan Serra entre els anys 1996 i 2003, el recorda com “un bon regidor i company”. “Fèiem un bon equip”, assenyala. Xandri destaca especialment l’impuls de l’anomenat Pla Serra, que va permetre el desenvolupament del polígon industrial dels Ametllers, així com la seva capacitat negociadora, decisiva en la signatura del primer conveni col·lectiu dels treballadors municipals.
També en recorda la seva figura Roser Fons, que va coincidir amb Serra a la corporació municipal des de l’oposició, com a representant del Fòrum d'Aprofundiment Democràtic. Malgrat les diferències polítiques, en conserva el record “d’una persona afable i dialogant». «No ens posàvem mai d'acord, però sempre podíem dialogar», afirma.
Sota la batuta de l’alcalde Ramon Llumà, Joan Serra va assumir les competències de desenvolupament econòmic a partir del 1987 i, des del 1995, també les d’Educació. Igualment, va exercir de portaveu del grup municipal de CiU i, en el seu darrer mandat municipal, també va responsabilitzar-se de Governació.