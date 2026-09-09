Novetats a l'Aplec Independentista del Castellvell

L'Aplec Independentista del Castellvell, del que enguany se’n celebra la 36a edició, canvia de data per tal de donar de nou impuls a l'acte i es celebrarà el dissabte 12 de setembre.
L'acte seguirà amb l'estructura habitual, amb la pujada al Castellvell i la xerrada i recupera el concert de la nit, que aniran acompanyats d’un sopar a la Plaça Sant Pere.
A les 5 es sortirà des del Passeig Pare Claret amb l’estelada gegant direcció al Castellvell, on hi haurà la xerrada titulada “Països Catalans: terra de lluites, organització i futur”, que girarà al voltant de noves iniciatives que suposen un nou impuls i una represa de les lluites. Hi haurà representació del
Correllengua Agermanat, que aquest darrer any ha tingut un seguiment multitudinari en el seu recorregut pels Països Catalans; el Projecte Vincles d'Òmnium Cultural, que facilita l'accés de l'aprenentatge del català a les persones nouvingudes; les Curses Antiracistes, iniciatives per promoure la cohesió social i combatre el racisme i la xenofòbia a través de l'esport; la lluita docent per a una educació pública digna; i el paper dels casals i ateneus a l'hora de respondre en casos d'emergència i de necessitat de suport mutu.
L'acte també comptarà també amb la participació dels Gegants de Bertrans i acabarà amb un berenar per a tothom.
L’acte seguirà al vespre, a les 9, amb un
sopar popular a la Plaça Sant Pere i, a partir de les 10 hi haurà el concert de De Gairó i Statu Quòniam.
De Gairó és un jove grup del Maresme que reinterpeta la tradició del món de les havaneres i presenta el seu primer disc "Si desembarco al poble". El quartet s’apropa a la tradició sense perdre’n l’essència: lèxic mariner, nostalgia salada i melodies eternes es troben aquí amb els codis culturals del segle XXI i s’aborden temes i estètiques actuals que apropen l’estil a les noves generacions. I Statu
són un grup de hip hop reivindicatiu en català. Les seves lletres directes i punyents i un so que combina l'electrònica, el funk i el so del rap clàssic que pot recordar a grups com Kneecap catalitzen en un directe carregat d'energia i d'actitud.
17:00 Pujada de l’estelada cap al Castellvell des del Passeig Pare Claret
17:30 Xerrada “Països Catalans: terra de lluites, organització i futur”, amb la participació de:
- Correllengua Argermanat
- Projecte Vincles d’Òmnium Cultural
- Curses Antiracistes
- Assemblea Docent del Solsonès
- Paper dels casals i ateneus com a espai de solidaritat i suport mutu
Al finalitzar ballada dels Gegants de Bertrans i berenar popular.
21:00 Sopar popular a la Plaça Sant Pere
22:00 Concert amb: DE GAIRÓ i STATU QUÒNIAM