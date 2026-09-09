09 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Els allotjaments lleidatans preveuen una ocupació superior al 80% pel pont de la Diada

Societat

El Patronat de Turisme remarca que l'alt nombre de reserves permet "allargar els bons resultats de l'agost"

  • Una parella fent caiac -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 12:34

L’ocupació turística als allotjaments de l’Alt Pirineu i Aran i de les comarques de Ponent superarà el 80% durant el pont de la Diada, segons les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Les estimacions apunten que els millors registres es concentraran entre divendres i diumenge. En aquest període, els establiments de turisme rural i els bungalous preveuen assolir una ocupació al voltant del 80%.

Pel que fa als hotels, les reserves són especialment elevades a la zona del Pirineu, on es preveu arribar fins al 90% d’ocupació. A les comarques de Ponent, en canvi, les previsions situen l’ocupació hotelera al voltant del 40%.

L’acampada presentarà registres més moderats, amb una previsió d’ocupació aproximada del 30% durant el pont.

Des del Patronat de Turisme consideren que l’elevat volum de reserves permetrà allargar els bons resultats registrats durant el mes d’agost i mantenir l’activitat turística en un període que habitualment marca el final de la temporada d’estiu.

El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha destacat que el nivell de reserves confirma l’atractiu de la destinació turística lleidatana i la importància que té el sector per al conjunt de l’economia de la demarcació.

Serrano també ha posat en valor el volum elevat de reserves de les empreses de turisme actiu, que afronten la recta final de la temporada, prevista fins a mitjans d’octubre.

Les dades mostren així un bon comportament de l’activitat turística a les comarques de Lleida durant el pont de la Diada, especialment al Pirineu, on els establiments hotelers concentren bona part de la demanda.

 

Escull Lleida com la teva font preferida de Google

Et pot interessar