Pau Cosenza Rinaldi, guanyador de la Beca de futbol de la Fundació Social i Esportiva Arrels de Solsona

L’alumne de l'Escola Arrels de Solsona Pau Cosenza Rinaldi ha estat seleccionat com a guanyador de la Beca de futbol impulsada per la Fundació Social i Esportiva Arrels, una iniciativa que promou el creixement esportiu i personal dels joves a través d’experiències internacionals.
L’acte de lliurament va tenir lloc el passat 16 de març a l’Escola Arrels amb la presència de la seva família, el president de la Fundació , el titular i el director de l’Escola.
La beca oferirà al Pau una estada de 15 dies el proper mes de juliol a Cork, Irlanda. Durant aquest període participarà en un campus de futbol juntament amb altres joves locals, on seguirà entrenaments dirigits per monitors i especialistes vinculats al FC Barcelona.
A més de l’experiència esportiva, el Pau conviurà amb una família de Cork amb fills que també prendran part en el campus, fet que li permetrà viure una immersió cultural completa. Aquesta estada li brindarà l’oportunitat de millorar la seva competència lingüística en anglès i de descobrir una altra manera de viure i conviure, en un entorn caracteritzat per l’acollida i la proximitat de les famílies irlandeses.
Des de la comunitat educativa, li desitgem que aprofiti al màxim aquesta oportunitat única i que gaudeixi d’una experiència inoblidable tant dins com fora del camp.