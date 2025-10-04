Satisfacció del veïnat de Pinell de Solsonès per l’aprovació del projecte d’arranjament de la C-149a

La
Diputació de Lleida ha posat a exposició pública l’aprovació inicial del Projecte de Condicionament. Eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera C-149a, de Solsona a Pinell de Solsonès. Tram: Pk 2+700 al Pk 5+085, en data setembre de 2025.
Segons declara l’alcalde de Pinell,
Benjamí Puig: “Manifesto amb molta satisfacció l’esperada notícia, atès que és una demanda del municipi de molts anys i s’hi ha invertit molt temps i esforços”. Puig afegeix: “... que el 2021 ja hi havia un projecte redactat, pràcticament acabat que per motius adversos, es va anar posposant. Després de molta insistència, per fi, s’ha aconseguit l’aprovació i publicació del projecte, per tant, ja no hi ha marxa enrere”.
Des de l’ajuntament
vetllarem perquè en els pressupostos del 2026 hi hagi una partida pressupostària per executar, almenys, un tram de l’obra i poder-la finalitzar el 2027.
Aquesta actuació comportarà una
gran millora en termes de mobilitat i de seguretat viaria pels veïns/es del municipi de Pinell i pel conjunt de la comarca.
El projecte
ANTECEDENTS
La carretera local C-149a té el seu origen a Solsona i el final a Pinell del Solsonès, amb una longitud aproximada de 16,5 km. El tram de l’àmbit es situa a la carretera C-149a, al tram situat entre el PK 2+700 i el PK 5+085 (corresponent a la intersecció de la carretera amb el camí de Clarà). Aquesta carretera pertany a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Lleida. Durant els darrers anys la Diputació de Lleida ha anat executant les actuacions pròpies de conservació en aquesta via. No obstant això el tram objecte de projecte presenta una sèrie de deficiències que es pretenen corregir amb la redacció del projecte.
Per tot l’anterior en data d’agost de 2024 es va redactar l’ordre d’estudi 24008 en la qual es formula l'objecte, paràmetres de disseny i contingut del document a redactar: ”Projecte constructiu. Condicionament. Eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera C-149a, de Solsona a Pinell de Solsonès. Tram: PK 2+700 a PK 5+085. Clau: VO-ML-24-008”.
La redacció del citat projecte es va encarregar al Servei d’Infraestructura Viària i Obres de la Diputació de Lleida.
Tram de carretera on s`actuarà
COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS
El projecte redactat acompleix el conjunt de prescripcions i condicionants establerts a la l’Ordre d’estudi núm. 24008, i en concret:
Ampliar la calçada
Dotar de sobre ample a les corbes
No projectar variants de traçat importants
Estudiar els sistemes de drenatge
Millorar estructures existents
Revisar la senyalització
Revisar els sistemes de contenció de vehicles
Proteccions sobre possibles despreniments
Mesures ambientals
SITUACIÓ ACTUAL
La carretera local C-149a, entre Solsona i Pinell de Solsonès, es troba inclosa al Catàleg oficial de carreteres titularitat de la Diputació de Lleida. El tram de l’àmbit es situa a la carretera C-149a, al tram situat entre el PK 2+700 i el PK 5+085 (corresponent a la intersecció de la carretera amb el camí de Clarà).
La seva longitud total inventariada ascendeix a 15.519 ml.
El tram objecte de projecte es troba en l’actualitat força deficient. L’amplada de la calçada és d’uns 5,00 m aproximadament i el drenatge longitudinal es mitjançant cunetes no revestides.
En general l’estat és precari. El ferm i els sistemes de drenatge estan bastant degradats
La carretera presenta problemes de seguretat viària, amb alguna sortida de via amb resultats fins ara lleus.
En aquest sentit l’ample de només 5 metres de la carretera actual, sense cunetes revestides i amb la biona molt propera a la calçada fan que sigui molt dificultosos alguns treballs de vialitat hivernal com són l’activitat de treure neu.
L’ample actual disponible de només 5 metres dificulta a més el creuament de vehicles.
Els accessos a camins i nuclis als quals connecta la carretera tampoc són funcionals, havent-se de realitzar en ocasions i en vehicles pesants maniobres de gir sobre la calçada de la carretera.
El punt final d’actuació a l’altura del PK 5+085 –intersecció de Clarà- també és un punt delicat a nivell de seguretat viària. El tipus de nus actual, a basa de dos intersecció en “T” simples, presenta problemes de seguretat, sobretot a l’hivern i sota episodis intensos de boira.
Tram de carretera on s`actuarà
OBJECTE DEL PROJECTE
D’acord amb l’anterior, és objecte d’aquest projecte la complerta definició i valoració del conjunt d’activitats constructives que es fan necessàries pel “Projecte constructiu. Condicionament. eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera C-149a, de Solsona a Pinell de Solsonès. Tram: PK 2+700 a 5+085. Clau: VO-ML-24-008. Exp-2024/2238”, amb una longitud total de l’actuació d’aproximadament 2,38 quilòmetres.
El projecte contempla com a actuacions més importants:
Ampliació de la plataforma de la calçada dels actuals 5 metres fins als 6 metres, amb la formació o reposició de cuneta i passos salvacunetes on siguin necessaris.
Demolició del paviment existent i estesa d’un nou paquet de ferm d’acord amb el trànsit previst.
Rectificació del traçat en els trams més perillosos per la circulació i augment dels radis de les alineacions corbes més petites.
Adaptació de les obres de drenatge transversal a les noves condicions geomètriques del traçat.
Renovació total de la senyalització i sistemes de contenció i abalisament.
Adequació d’algunes interseccions en T, afavorint els radis d’entrada i sortida de la carretera.
Canvi en la morfologia de la intersecció amb el camí de Clarà, passant d’una intersecció formada per una doble T, a una rotonda amb preferència de pas pels vehicles que circulen per l’anella interior.
Imatge actual de la carretera
Pressupost d’aquest projecte
Pressupost d’execució per contracta de l’obra 2.450.330,17 euros
Valoració de les expropiacions: 27.031,99 euros
Pressupost total per al coneixement de l’administració 2.477.362,16 euros