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Societat

Solsona dona el tret de sortida a la festa de la Cabana d'en Geli amb música, jocs i un sopar popular

El programa preveu concerts, monòlegs, partida de botifarra, cucanyes, cercavila, sopar veïnal i sorteig de regals

  • Un carrer de la Cabana d'en Geli -

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Publicat el 15 de juny de 2026 a les 17:14
Actualitzat el 15 de juny de 2026 a les 17:25

La festivitat de la Cabana d'en Geli a Solsona desplega dues jornades plenes d'actes diversos per al veïnat. Divendres 19 de juny, la cita arrenca a les deu del vespre amb el concert a càrrec de l'Orquestra JEZZ CLUB. El cost de l'entrada és de deu euros a taquilla; qui vulgui reservar pot fer-ho escrivint a info@jezz.cat. Tan bon punt acabi la música, entrarà en escena l'humor de Can Geli, que obrirà pas al cap de setmana festiu.
 

Activitats de dissabte i programa familiar


Dissabte 20 de juny s'enceta a les quatre de la tarda: s'organitza el segon torneig de botifarra, places limitades. A les cinc, toquen jocs de cucanya. Tot seguit, una xocolatada i coca destinada a totes les persones que hi participen. L'objectiu és afavorir la implicació d'infants i adults, estimulant la trobada i relació entre els qui viuen al barri.

La programació continua amb la cercavila de gegants i balls; es convida a sumar-s'hi qui vulgui participar, inclosos els qui vulguin aportar els seus propis improperis. A les vuit i quaranta-cinc del vespre, una tronada i el "XUPINASSO" donaran pas al sopar popular. Un cop a taula, Marc Anglarill posarà música al ball, i durant la pausa es farà una partida de bingo entre el públic.

La nit inclou la presentació de la pubilla del barri per al 2026, així com l'agraïment a la pubilla i l'hereu del 2025, Claustre i Josep. Per tal d'assistir al sopar, caldrà confirmar assistència abans del dimecres anterior a la cita; un cop superada aquesta data, no s'admetran noves inscripcions. Les reserves es canalitzen contactant amb Joan Angrill, Josep Baraldés, Joaquim González, Josep Muxi, Joan Fernández, Esteve Sances, Jordi Santacreu o Joan Serra.

El tiquet pel sopar té un preu de divuit euros per persona adulta i nou per a infants. Aquest inclou beguda i un número per entrar al sorteig de regals que diversos col·laboradors del barri han cedit. El sorteig se celebrarà durant el mateix sopar,

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