Solsonès amb Palestina projecta el documental «Sal a la ferida»

Aquest diumenge 12 d'abril a les 17.30 h el Casal de La Fura de Solsona acollirà la projecció del documental Sal a la ferida, que aprofundeix en les lluites contra l'activitat de l’empresa ICL i les seves conseqüències socials i ambientals.
El documental ofereix una mirada detallada sobre els impactes de l’extractivisme, centrant-se especialment en el cas de l’explotació minera de potassa i la gestió dels residus salins, que han afectat greument ecosistemes i recursos hídrics.
A través de testimonis de persones afectades, activistes i expertes, Sal a la ferida mostra com aquestes pràctiques tenen repercussions directes sobre eI territori i la salut de les comunitats locals.
Alhora, la pel·lícula connecta aquesta realitat amb el context global, posant en relleu els vincles entre ICL (multinacional israeliana) i la seva relació amb els territoris ocupats paIestins. En aquest sentit, el documental també recull iniciatives de denúncia i campanyes de boicot què busquen assenyalar aquestes responsabílitats i promoure alternatives més justes i sostenibles.
Per aquests motíu, moviments com el BDS (Boicot, Desinversions i Sancions) inclou l'empresa ICL dins la seva campanya, denunciant tant l'impacte ambiental com el context polític en què opera. A més de la projecció, la jornada inclourà un breu avançament del projecte Revoltes de la Terra, que aquest mes d'abríl impulsa una mobilització a la comarca del Bages. En concret, els dies 17, 18 i 19 d'abril s'han convocat diverses jornades d'acció per denunciar l'impacte ambiental de l'activitat minera d'ICL i la contaminacíó associada, sobre el riu Llobregat.
Aquestes jornades, organítzades conjuntament amb el col.lectiu de Boicot ICL i altres col-lectius del terrítori, volen esdevenir una “acció massiva” de denúncia i mobilització, amb l’objectiu de visibilitzar les conseqüències ecològiques de les mines de potassa a Súria i Sallent, així com els vincles de l’empresa amb el context internacional i el conflicte palestí.
Amb aquesta activitat, Solsonès amb Palestina reafirma el seu compromís amb la denúncia de les injustícies globals i la defensa dels drets dels pobles, tot convidant la població a informar-se, reflexionar i participar en la transformació social.
Data: diumenge 12 d’abril. Hora: 17.30 h Lloc: La Fura, Solsona