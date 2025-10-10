Una escultura feta amb carbassa, principal novetat de la Fira d’Ous d’Euga de la Vall de Lord d’aquest cap de setmana

La Fira d’Ous d’Euga de la Vall de Lord és una fira inspirada en la llegenda dels “Tres Savis Piteus”. És per aquest motiu que l’element principal d’aquesta fira és la carbassa, coneguda com a ous d’euga.
I aquest cap de setmana, 11 i 12 d'octubre, Sant Llorenç de Morunys acollirà aquesta singular fira, amb una proposta curiosa, l'elaboració d'una escultura feta amb una carbassa gegant de 300 quilos. Anirà a càrrec de Judit Comes, una artista lleidatana que impulsa el FrutArt, empresa dedicada a la decoració, formació i assessorament en matèria gastronòmica, a través de la qual treballa la talla de fruites a través de tècniques xineses. Serà aquest diumenge a partir de 2/4 de 10 del matí en el marc de la dissetena edició del certamen. Aquest treball artístic compartirà escenari amb l’exposició d’ous d’euga gegants i decoratius i síndries grosses, que es van incorporar a la fira l’any passat. Durant el matí de diumenge també s’exposaran les obres presentades al concurs de dibuix infantil i es faran els actes tradicionals: el Ball de la Coca, la cercavila amb els gegants i els grallers, l’entrega de premis dels concursos i el ball de l’Euga.
Dissabte durant tot el dia i diumenge al matí, la plaça de la Canal acollirà el catorzè Mercat de Pagès, amb parades de productes. Durant el matí es podrà participar al concurs de dibuix infantil, jocs de fusta tradicionals gegants, fer una visita guiada a la Capella dels Colls o a l’orgue de Sant Llorenç. A 2/4 de 12, tindrà lloc una demostració i taller de cuina amb gust del Solsonès en el marc de la iniciativa “El Solsonès, quin gust de comarca!. Dissabte a la tarda tornaran a estar disponibles els jocs de fusta tradicionals gegants. A les 6 serà el torn de les olimpíades de pagès per a adults i a 2/4 de 8, concert de música tradicional amb “Folk a mitges”.
Durant tot el cap de setmana, set restaurants i tres comerços de la Vall de Lord oferiran plats i elaborats amb ou d’euga.
Programa 17a Fira d’Ous d’Euga i 14è Mercat de pagès
11 i 12 d’octubre
DIVENDRES 10 D’OCTUBRE
Conta contes i titelles: 3 savis 4 roques i un castell
A càrrec de Núria Ginestà
A les 18 h.
Lloc: Biblioteca Municipal de Sant Llorenç de Morunys
DISSABTE 11 D’OCTUBRE
14è Mercat de pagès amb parades de productes
De 10 a 20 h.
Lloc: Plaça de la Canal
Concurs de dibuix infantil
– Inscripcions: de 10 a 12
– Temàtiques: “Ous d’Euga” i “Pagesia i canvi climàtic”
De 10 a 19 h.
Lloc: Museu de la Vall de Lord
Jocs de fusta tradicionals gegants
De 11 a 13 h.
Lloc: Claustre de Sant Llorenç de Morunys
Visita guiada a la Capella dels Colls. Jornades Europees del Patrimoni
11 h.
Lloc: Museu de la Vall de Lord
Demostració i taller de cuina: cuina amb gust del Solsonès
11:30 h.
Lloc: Plaça de la Canal
Organitza: Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès, Consell Comarcal del Solsonès i ADLSOLCAR
Visita guiada a l’orgue de Sant Llorenç de Morunys
11:30 h.
Lloc: Església de Sant Llorenç de Morunys
Organitza: Amics de l’orgue. Preu: 10 €
Jocs de fusta tradicionals gegants
De 16 a 19 h.
Lloc: Claustre de Sant Llorenç de Morunys
Olimpíades de pagès per a adults
18 h.
Lloc: Carretera sobre La Canal
Concert de música tradicional amb Folk a mitges. I a continuació, música enllaunada a càrrec d’A.C.A.V.
19:30 h.
Lloc: Plaça de la Canal
DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
17a Fira d’Ous d’Euga
Lloc: Plaça de la Canal
Pesatge d’Ous d’Euga gegants i síndries
7:30 h.
Lloc: Plaça de la Canal
Exposició d’Ous d’Euga gegants i decoratius i síndries grosses
9:30 h.
Lloc: Plaça de la Canal
Elaboració d’una escultura amb un ou d’euga gegant a càrrec de Judit Comes
9:30 h.
Lloc: Plaça de la Canal
14è Mercat de pagès
De 9 a 15 h.
Lloc: Plaça de la Canal
Exposició de les obres presentades al concurs de dibuix infantil
De 11 a 15 h.
Lloc: Claustre de Sant Llorenç de Morunys
Ball de la coca. Al finalitzar, tastet de coca per a tothom
11 h.
Lloc: Claustre de Sant Llorenç de Morunys
Cercavila amb els gegants “Els 3 savis Piteus” i els gegants de Guixers. Acompanyats pels grups de grallers Som Kom Som i de Guixers
12 h.
Recorregut: de turisme a la Plaça de la Canal
Entrega de premis del concurs d’Ous d’Euga i del concurs de dibuix infantil
En finalitzar, cloenda de la fira amb el Ball de l’Euga a càrrec de la colla gegantera “Els 3 Savis Piteus” i els grallers Som Kom Som
12:45 h.
Lloc: Plaça de la Canal
En acabar, vermut de cloenda a càrrec d’A.C.A.V.