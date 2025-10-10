Pinós modifica la taxa per la recollida de residus

El Ple de l’Ajuntament de Pinós, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de setembre de 2025, ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per a la recollida d’escombraries.
Es modifica l’article 12.1 quota tributària, desglossant el BLOC VI Serveis turístics i de restauració (HORECA):
1. Restaurants amb epígraf IAE E671 1.084,29 euros (l'anterior era 950,00 euros)
2. Cafeteries i bars amb epígraf IAE E672 550,00 euros (l'anterior era 500,00 euros)
L’acord inicial i l’ordenança fiscal amb la modificació aprovada estaran exposats al públic durant 30 dies hàbils, comptats des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i al taulell d’anuncis d’aquest ajuntament per tal que es puguin presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats provisionalment restaran definitivament aprovats sense necessitat de prendre un nou acord, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.