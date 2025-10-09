09 de octubre de 2025

Societat

Dissabte comença una nova ronda de visites dels regidors de barri de Solsona

Totes les trobades d'aquesta tardor es concentraran entre els dies 11 i 18 

  • Imatge d'arxiu d'una de les visites
  • Calendari de visites

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 20:59

Entre els dissabtes 11 i 18 d'octubre, l'ajuntament de Solsona recollirà aportacions de tots els barris en una nova ronda de visites dels regidors adscrits a cada sector. Tal com han consensuat el govern municipal (ERC i ApS-CUP) i el grup de Treballem per Solsona, interessat a participar-hi, es faran dues tandes de trobades l'any d'aquest tipus, una a la tardor i una altra a la primavera.  

En aquestes visites, un dels principals canals de participació ciutadana des que van començar fa deu anys, serveixen per recollir inquietuds i peticions del veïnat i fer un seguiment de les accions realitzades o en curs. Els representants municipals, posteriorment, classifiquen les actuacions per cinc grans àrees: governació, brigada, arbrat i zones verdes, neteja viària i altres. 

L'increment de la neteja, el desbrossament i la poda, la millora de camins i del ferm de carrers, el reforç de la senyalització, les actuacions per fer reduir la velocitat del trànsit i la intensificació de la vigilància policial són les principals demandes veïnals que es posen sobre la taula en aquestes reunions a peu de carrer.   

 

  • Calendari de visites

Aquest dissabte, dia 11, Maria Moumen serà a la Creu Blanca a les deu del matí i, juntament amb Isabel Pérez, al nucli antic a les quatre de la tarda. Tota la resta de visites es concentraran el dissabte 18. A les deu, Esther Espluga convoca el veïnat de Sant Ramon; Joan Parcerisa i Isabel Pérez el de Cal Xuxa; Ramon Montaner i Marc Barbens, el del Pont; Albert Colell i Jordi Sendarrubias el del Turó de Sant Magí i la zona esportiva, i Pilar Viladrich, el del sector del Passeig. 

El mateix dia a dos quarts d'onze, Pilar Viladrich es traslladarà al Camp del Molí; Joan Parcerisa, a la Plana; Esther Espluga i Jordi Sendarrubias, al Mirasol; Ramon Montaner i Isabel Pérez, al sector de Cal Llarg, i Albert Colell i Marc Barbens, a la Cabana d'en Geli. 

Finalment, el dia 18 a la una, Albert Colell visitarà els Masos; Pilar Viladrich i Marc Barbens, el Tossal i Serrat d'en Mingo; Esther Espluga, els barris de Torregassa i Sant Jaume; Joan Parcerisa convocarà els veïns del Vinyet a la sala cultural de l'ajuntament, mentre que Ramon Montaner i Jordi Sendarrubias seran a la Creu de Sant Joan (Cissa).

 

Visites d'aquesta tardor:

Dissabte 11/10:

10 h La Creu Blanca

16 h Nucli antic

Dissabte 18/10:

10 h Sant Ramon

  Cal Xuxa

  El Pont

  Turó de Sant Magí / zona esportiva

  Passeig

11.30 h Camp del Molí

  La Plana

  El Mirasol

  Cal Llarg i Cal Dot

  Cabana den Geli

13 h Els Masos

  El Tossal i Serrat d'en Mingo

  Torregassa i Sant Jaume

  Vinyet

  Creu de Sant Joan (Cissa)            

