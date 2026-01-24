Activat el Pla de protecció civil municipal per nevades a Solsona

Si bé s’ha activat el dispositiu per retirar neu de les vies i escampar sal, es demana a la població que romangui a casa i no es desplaci, ni a peu ni en vehicle, si no és estrictament necessari.
Estat de les vies a la comarca
A causa de la nevada, és registren problemes de circulació a la carretera de la Llosa, en el tram comprès entre la Presa i Sant Llorenç.
Ús de cadenes obligatori a Olius en el tram C-462 (0,00 - 88,90), a Lladurs -Guixers en la LV-4241 (10,00 - 23,20) i a Guixers a la LV-4241 (23,10 - 44,10) . És recomana extremar la precaució i seguir les indicacions dels serveis d'emergència i manteniment viari.
La situació és molt complicada a tota la xarxa viària de la Vall de Lord a causa de la nevada. Fins que pari la nevada, cal evitar els desplaçaments per garantir la seguretat i facilitar la feina dels equips de neteja.
S'ha registrat un accident a la carretera de la Llosa, amb vehicles aturats a la via.