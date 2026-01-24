24 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Activat el Pla de protecció civil municipal per nevades a Solsona

La precipitació de pluja s’ha transformat en neu a les 9.30 h i des d’aleshores neva intensament.

  • Un tractor llevaneus netejant una via de Solsona -
  • Nevada a Solsona 24 de gener de 2026 -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de gener de 2026 a les 10:55
Actualitzat el 24 de gener de 2026 a les 12:06

Si bé s’ha activat el dispositiu per retirar neu de les vies i escampar sal, es demana a la població que romangui a casa i no es desplaci, ni a peu ni en vehicle, si no és estrictament necessari.

Estat de les vies a la comarca 

A causa de la nevada, és registren problemes de circulació a la carretera de la Llosa, en el tram comprès entre la Presa i Sant Llorenç.

Ús de cadenes obligatori a Olius en el tram C-462 (0,00 - 88,90), a Lladurs -Guixers en la LV-4241 (10,00 - 23,20) i a Guixers a la LV-4241 (23,10 - 44,10)  . És recomana extremar la precaució i seguir les indicacions dels serveis d'emergència i manteniment viari.

La situació és molt complicada a tota la xarxa viària de la Vall de Lord a causa de la nevada. Fins que pari la nevada, cal evitar els desplaçaments per garantir la seguretat i facilitar  la feina dels equips de neteja.

S'ha registrat un accident a la carretera de la Llosa, amb vehicles aturats a la via.

Et pot interessar