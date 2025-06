Analitzaran al Solsonès la vulnerabilitat d'urbanitzacions i zones turístiques davant els focs forestals

El Govern ha acordat aprovar la subscripció de l'acord de consorci relatiu a l'Acord de subvenció del projecte europeu FIRE-SCENCE (Avançant en la planificació del risc i governança en Protecció Civil en els escenaris d'incendis forestals) i n'ha autoritzat la signatura. Aquest projecte té com a objectiu construir noves capacitats per a la gestió del risc d'incendis forestals en el marc de l'adaptació al canvi climàtic i els grans incendis a l'àrea mediterrània. D'una banda, es vol desenvolupar una metodologia que permeti identificar quina és la vulnerabilitat de les urbanitzacions existents a Catalunya. De l'altra, es volen desenvolupar estratègies de gestió dels episodis de risc d'incendi en zones turístiques i d'oci.

A Catalunya es desenvolupa la part d'urbanitzacions (Solsonès) i la part d'investigació referent a les zones turístiques i d'esbarjo es duen a terme a Grècia (Àica i Rodes) i Itàlia (Calàbria). Amb tot, una part de la línia de treball sobre espais turístics i d'oci també es desenvolupa a Catalunya, concretament al cap de Creus.

La metodologia que s'ha de desenvolupar permetrà seleccionar aquelles urbanitzacions més crítiques des del punt de vista de l'autoprotecció i dur a terme una anàlisi més detallada que permeti posteriorment millorar les condicions estructurals d'autoprotecció. Amb la participació dels agents operatius i municipis es duran a terme exercicis d'estrès on se simularan incendis forestals extrems en un conjunt d'àrees periurbanes per identificar millores en la gestió dels episodis de risc. Al mateix temps, aquests casos serviran per reavaluar i millorar la metodologia construïda amb la incorporació del coneixement local.

La metodologia desenvolupada es basarà en treballs previs fets pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal i el Centre d’Estudis de risc Tecnològic (CERTEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya, i també amb el suport del Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA Research Foundation), com a organisme italià expert en aquesta matèria. Així mateix, la metodologia desenvolupada s'exportarà a altres autoritats de la Unió Europea perquè puguin utilitzar-la i adaptar-la als seus propis contextos.

El projecte està previst que es desenvolupi en un termini de dos anys fins al 2027 amb possibilitat de prorrogar-ho un any més.