Una nevada a primera hora del dissabte col·lapsa el Solsonès

Una nevada a cotes baixes ha afectat tot el Solsonès. La precipitació en forma de neu s’ha afegit, a partir de les nou del matí, a la que ja s’havia acumulat a les zones altes de la comarca durant la nit. Tot i això, no ha estat fins ja entrat el dia que una baixada sobtada de la cota de neu ha paralitzat les principals artèries viàries del Solsonès.
Sortides de pista i embussos a les principals vies
La nevada a cotes baixes, amb registres d’entre 10 i 26 mm segons dades del Meteocat, ha sorprès nombrosos vehicles que circulaven per les carreteres de la comarca. S’han registrat diverses incidències i sortides de pista a la carretera de Solsona a Coll de Jou (LV-4241), a la carretera de la Llosa del Cavall (C-462) i a la C-55 (carretera de Manresa), entre d’altres, sense que s’hagin hagut de lamentar ferits. Malgrat això, la situació ha provocat retencions i col·lapse de diverses vies, fins al punt que s’ha hagut de tallar el trànsit rodat a la C-55 i a la carretera de la Llosa del Cavall.
Xarxa veïnal i municipal
Una vegada més, la comarca ha demostrat que la seva força rau en la gent. Molts veïns i veïnes del Solsonès, així com les ADF, amb l’ajuda de tractors i maquinària pesant, han dut a terme una tasca incansable de retirada de neu a les vies comarcals i municipals, a càrrec dels ajuntaments.
Ha estat cap al migdia quan, un cop finalitzada la nevada, els ajuntaments han començat a coordinar les tasques de neteja amb l’escampat de sal per part del Consell Comarcal del Solsonès, amb sal subministrada per la Diputació de Lleida. Durant el dia d’avui i, com a màxim, a primera hora de demà, l’ens comarcal preveu escampar sal a les vies secundàries d’alguns trams de diversos municipis del Solsonès.
El Consell Comarcal del Solsonès agraeix a tota la població la col·laboració, l’ajuda i la comprensió en dies com el d’avui, en què una nevada deixa un paisatge idíl·lic però posa contra les cordes la circulació per carretera.