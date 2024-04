Llibres, roses i activitats culturals al Baix Montseny per Sant Jordi

Arbúcies

Diada de Sant Jordi. Durant tot el dia a la plaça de la Vila. Parades de llibres i roses. Organitza: Ajuntament d'Arbúcies.

Breda

A la plaça de la Vila. L’Ajuntament de Breda organitza una jornada plena d’actes amb la col·laboració de diverses entitats i comerços del municipi. Durant tot el dia hi haurà un Mercat de Sant Jordi, amb venda de roses, llibres i artesania. També hi haurà la sessió de contes «La llegenda de Sant Jordi», a càrrec de Gisela Llimona. Serà a partir de les 18h, també a la plaça de la Vila.

Hostalric

En el marc de la Setmana Cultural. El punt àlgid del programa és el dimarts 23, amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. Carrers i places d’Hostalric esdevindran un mosaic literari i floral amb la venda de llibres i roses. A la tarda la plaça de l'Escola, hi haurà el lliurament de premis literaris i tallers familiars.

Llinars del Vallès

Durant tot el dia parada de llibres i roses. A la plaça dels Països Catalans. Ludoteca de jocs d’equilibri, habilitat i agilitat per a totes les edats, i “Espai de menut” per a infants de 9 mesos a 3 anys, a càrrec de ludoteca mòbil la Xerrameca. De 16:30 a 19:30 a la plaça dels Països Catalans. Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla els Lluïsos de Taradell. A les 18h a la plaça dels Països Catalans. Concert Coral de Sant Jordi a càrrec de la Coral Turó del Vent. A les 20h a la Sala infantil Biblioteca Can Casas.

Riells i Viabrea

1r Aplec de Cultura Popular Catalana. A partir de les 16h a la plaça de la Vila: Mostra d’entitats, biblioteca al carrer, mostra de puntaires, berenar popular, repartiment de roses als assistents a la Diada, taller de màscares de Sant Jordi, mostra i ball de gegants, mostra de balls populars i ball de bastons, encesa de la bèstia de foc La Vírbola i recital poètic i entrega de premis literaris infantils i juvenils.

Sant Antoni de Vilamajor

Parades de roses, llibres, cultura i tradició per commemorar la diada de Sant Jordi. Un any més, el Porxo de Can Sauleda serà l'espai que acollirà la jornada amb les diverses parades de llibres i roses a càrrec d'entitats i comerços. Organitza: Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor amb la col·laboració de les entitats i comerços participants.

Sant Celoni i la Batllòria

Tot el dia a la Plaça de la Vila. Parades de llibres, roses i entitats. 2/4 de 5 de la tarda al Parc 1 d’octubre de la Batllòria. Concurs de dibuix creatiu. Els dibuixos guanyadors del concurs seran les il·lustracions escollides per a crear un mini-conte creatiu amb la col·laboració de l'escola Montnegre. Organitza: Associació La Batllorienca, en col·laboració amb AFAnya’t Montnegre i l'escola Montnegre de la Batllòria.

2/4 de 6 de la tarda al Parc 1 d’octubre de la Batllòria. La Llegenda de Santa Jordina amb la pallassa Mandarina.

A les 6 de la tarda a la Plaça de la Vila. Audició de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

Sant Esteve de Palautordera

Per la Pau a Palestina, de l'EMM Puig i Arabia. De 17.30 h a 18.30 h. Actuaran a la plaça de la Vila el Cor Infantil, Cor d’adults, conjunts instrumentals joves i alumnes individuals. Organitza: EMM Puig Arabia.

Sant Hilari Sacalm

Aquest Sant Jordi la plaça Gravalosa s’omplirà de llibres i roses, com és tradició, i també de poesia, amb Òmnium Cultural i música amb els Petits Cantaires, l’Aula de Música i el duet Traç. A la Sala Noble, Càritas organitza un concert amb la coral de Can Blat. Des de la Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas s’ha preparat una jornada de firmes d’autors locals. De 5 a 7 de la tarda hi haurà firma de llibres amb Eduard Casas, Xavi Clos, Bea Cruset, Josep Danés, Joan Escolà, Malu Fontela, Montse Plana, Yas Recht, Cucut Tornés, Anna Vernedas i E. Viladoms.

Santa Maria de Palautordera

Paradetes de llibres i roses al centre del poble. Experiències literàries. A les 17h A la Biblioteca Ferran Soldevila, Escolto i dibuixo. Pàgines que sonen, a les 17h. Al carrer Rafael Morató.

Vallgorguina

ACV - Parada de llibres i roses : Amb la participació de l'escriptor José Luis Sánchez Romero, que presentarà el seu darrer llibre ambientat a Vallgorguina. Parades d'altres entitats del poble. A la Plaça de la Vila.

de l'Escola de Vallgorguina amb la participació de l'Escola de música Microsons i Parada dels alumnes de 6è. Lloc: Plaça de la Vila.

Lliurament de premis del Concurs de Microrelats. Lloc: Sala de Plens.

Vilalba Sasserra

A partir de les 10 del matí i durant tot el dia trobareu a la plaça de la vila:

Paradeta de roses. Paradeta de llibres (classe de 6è de l'escola Trentapasses). Paradeta de treballs manuals de la residència "Torre Magret".

A les 5 de la tarda Presentació del llibre de la Llinassenca Cristina Clavell "A pagès al Baix Montseny" Presentació del llibre de la Vilalbenca Sílvia Salcedo "El mundo de Morgana". S'oferirà berenar a tots els infants.