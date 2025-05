Robots de 12 municipis del Baix Montseny s'enfrontaran a Sant Celoni

Sant Celoni acollirà el Robotseny, la competició de robots, i Montquímic, la Fira científica 2025 aquest dissabte 24 de maig. La cita comptarà amb la participació de més de 1.500 alumnes provinents de 23 escoles de 12 municipis del Baix Montseny. La trobada, que tindrà lloc al parc de la Rectoria Vella, començarà a les 10 del matí amb la inauguració de la competició de robots i la fira científica que s'allargarà fins a les 13 hores, que acabarà amb l'entrega de premis i la cloenda.

Durant aquest curs, l'alumnat ha treballat l'aplicació de conceptes matemàtics a través de la robòtica. A la competició de dissabte, els equips formats per grups d'entre tres i sis alumnes hauran d'aconseguir el màxim nombre de punts en el temps que dura una ronda de competició que conta de nou proves previstes com Pitàgores, rampa, potència o l'angle d'un triangle. Cada equip realitzarà dues rondes.

Fira científica d'aquest any, la Montquímic, tractarà la temàtica de l’aigua i l'alumnat ha treballat amb el lema "Cuidem els rius, preservem la vida". D'aquesta manera, es volen abordar problemàtiques com el canvi climàtic i fenòmens extrems a partir de diferents situacions d'aprenentatge. En concret els alumnes parlaran sobre la salut dels nostres rius o la petjada hídrica i s'aprofundirà en matèria de gestió sostenible de l'aigua. A més, també s'exposarà com afecten el clima, les característiques geogràfiques i la intervenció humana en els fenòmens extrems.



El Robotseny i la Montquímic són dues iniciatives que volen promoure l'aprenentatge de la química i la tecnologia des de metodologies experimentals. D'aquesta manera, es volen potenciar les vocacions tecnològiques i científiques cap al batxillerat científic i els cicles formatius de la família de la Química. A més, vol generar mecanismes de col·laboració entre les escoles i les empreses de la zona del Baix Montseny que donen suport al projecte. És el cas de les empreses Arkema Química, Hohner Automáticos, Givaudan Ibérica, Laboratoris Feltor, Salicrú o la Fundació Hospital Sant Celoni. Les propostes de la programació d'enguany han estat impulsades conjuntament per l’Ajuntament de Sant Celoni, la resta de municipis del Baix Montseny, la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.