​Llums i ombres del bandoler Serrallonga en una biografia inèdita

Joan de Serrallonga va ser un bandoler de les Guilleries que forma part de l'imaginari de figures singulars de la història de Catalunya. La seva vida va estar plena d'aventures, controvèrsia i mites. Serrallonga, biografia inèdita és un llibre que indaga en la vida del bandoler i recull els detalls desconeguts de la seva vida.



L'autor, Ricard Dilmé, ha presentat l'obra al Centre Cultural els Forns de Breda. L'acte l'ha organitzat l'Ajuntament de Breda i ha comptat amb la participació del director del Museu Josep Aragay, Xavier Castanyer.



La biografia està formada per 22 capítols breus que fan un nou retrat de Serrallonga a partir de dades inèdites del seu procés sumarial i del treball de camp de l'autor.



Més enllà del personatge romàntic, la biografia du a terme un apropament a Serrallonga des d’un vessant humà i tracta quotidianitats com la vida familiar i amorosa o la vestimenta i el menjar. El llibre ressegueix la trajectòria del bandoler en ordre cronològic, des dels primers robatoris fins a la seva mort el 1634. Alhora, s'hi explica el vincle del bandoler amb les Guilleries i pobles com Arbúcies o Sant Hilari Sacalm i la relació que tenia amb els habitants de la zona.



El llibre també inclou un capítol introductori que posa en context el personatge i enumera les causes del fenomen del bandolerisme, els orígens i quina evolució va tenir al llarg dels anys. El text està acompanyat d’il·lustracions elaborades pel mateix Ricard Dilmé, alguns gravats antics i fotografies actuals dels paratges que freqüentava Serrallonga.



Ricard Dilmé és un dibuixant escriptor i divulgador de Santa Coloma de Farners que des de fa anys, estudia i investiga el bandoler Joan de Serrallonga. Dilmé ha publicat articles com El bandoler Serrallonga a Brunyola als Quaderns de la Selva i ha fet divulgació del bandoler català amb xerrades, presentacions i l'exposició Tresors d'en Serrallonga, a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners. A més, ha dibuixat i guionitzat una trilogia de còmics de Serrallonga formada pels títols Torna Serrallonga 1640, Bandera Negra i Els Angelets de la terra.



Serrallonga, biografia inèdita està publicada per l'editorial Farell i es pot adquirir en establiments com la llibreria Ona a Barcelona o la llibreria Les Voltes de Girona.