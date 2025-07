Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 11, 12 i 13 de juliol de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.

1.- Hostalric: Visita guiada amb posta de sol al Castell d’Hostalric

Divendres, 11 de juliol de 2025. A les 18:30 hores. El pati d’armes del Castell d’Hostalric és un mirador privilegiat per contemplar la posta de sol, i aquest juliol es converteix en un espai per a degustar vins. Amb l’acompanyament d’una guia local, els participants descobriran els secrets d’aquesta fortalesa del segle XVIII mentre recorren els seus espais principals, acompanyats per històries i anècdotes que en revelen el passat.

La visita conclourà al pati d’armes amb una copa de vi i un maridatge de productes de proximitat a càrrec de DO Vins de la Terra. L’activitat, inclosa dins el programa de Tastets de Natura i Cultura al Parc Natural del Montseny, té un preu de 6 euros per persona (gratuïta per a menors de 3 anys) i requereix reserva prèvia, ja que les places són limitades.

2.- Sant Celoni: Ballada de sardanes a la plaça 1 d’Octubre

Divendres, 11 de juliol de 2025. A les 18:30 hores. La plaça 1 d’Octubre serà l’escenari d’una nova ballada de sardanes organitzada per l’Esplai de la Gent Gran de Sant Celoni. Aquesta activitat, que tindrà lloc cada divendres del mes de juliol, convida tothom a participar o gaudir d’una de les expressions més emblemàtiques de la cultura catalana en un ambient festiu i de convivència. Les ballades són obertes i gratuïtes, i ofereixen l’oportunitat de compartir una tarda d’estiu al ritme de la música tradicional en un espai cèntric i acollidor del municipi.

3.- Breda: Espectacle Celtic. Antigues cròniques d’Irlanda i Escòcia

Dissabte, 12 de juliol de 2025. A les 20 hores. El Cercle Bredenc es transforma en escenari d’un viatge audiovisual a les arrels culturals celtes amb l’espectacle Celtic, Antigues cròniques d’Irlanda i Escòcia. A través de la música i la dansa, el muntatge evoca episodis clau de la història d’aquests dos pobles: des de la presència dels druides fins a conquestes, migracions i revoltes. Un recorregut que reivindica el patrimoni artístic i espiritual d’Irlanda i Escòcia, sovint reprimit durant segles.

Les entrades anticipades es poden adquirir a Rosa Perruquers, Perruqueria Ester, la vermuteria La Graciosa o mitjançant membres de la Junta Directiva del Cercle Bredenc. El preu és de 6 euros per a persones sòcies i 8 euros per a no sòcies. A taquilla, el preu serà de 8 euros i 10 euros respectivament. L’entrada és gratuïta per a infants i joves menors de 16 anys.

4.- Santa Maria de Palautordera: 28a Mostra d’Artesania

Dissabte 12 i diumenge 13 de juliol de 2025. De 10 a 20 hores. Santa Maria de Palautordera acollirà una nova edició de la seva emblemàtica Fira d’Artesania, que enguany celebra la 28a mostra. Durant tot el cap de setmana, artesans i artesanes d’arreu exposaran les seves creacions en una cita consolidada al calendari d’estiu del municipi. Del dissabte 12 al diumenge 13 de juliol, de 10 del matí a 8 del vespre, els carrers s’ompliran de parades amb productes fets a mà, oficis tradicionals i propostes creatives per a tots els gustos. Un espai ideal per descobrir talent local, fer compres i gaudir de l’ambient festiu.

5.- Arbúcies: Concert de JUMBLE al Prat Rodó

Diumenge, 13 de juliol de 2025. A les 19 hores. El cicle Notes d’aigua d’Arbúcies continua amb l’actuació del trio JUMBLE al Prat Rodó. Amb gairebé vint anys de trajectòria, JUMBLE, format per Laia Masdeu (veu i violí), Georgi Olshanetsky (guitarra) i Luis Chacón (percussió), convida el públic a un recorregut sonor per clàssics del jazz, boleros, temes de cinema i cançó d'autor.

Els seus arranjaments curosos i l’espai per a la improvisació fan de cada concert una experiència única. Es tracta d'una proposta musical amb elegància i sensibilitat, en un entorn natural ideal per gaudir de la música en viu a l’aire lliure.

6.- Sant Celoni: Comèdia musical “La Llamada” Preestrena amb Les Cordes de Tramoia al Teatre Ateneu

Diumenge, 13 de juliol de 2025. A les 20 hores. El Teatre Ateneu acull l'obra La Llamada, una comèdia musical que combina humor, emoció i música pop per parlar, amb naturalitat i frescor, sobre l’amistat, la recerca de sentit i els somnis que ens mouen. El musical que ha captivat públics de totes les edats. En un campament d’estiu a la muntanya, dues noies adolescents conviuen amb monges, música i inquietuds pròpies de la seva edat. Però aquest no és un estiu qualsevol: alguna cosa inesperada sacsejarà la seva rutina i els farà replantejar qui són i què volen. Es poden adquirir les entrades a través de la plataforma Entrapolis.