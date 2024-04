El Montseny, el Montnegre i Sant Celoni protagonistes al programa de 3Cat «Atrapa'm si pots»

El Baix Montseny va ser protagonista per partida doble en l'espai el polsador, blanc o negre del programa concurs Atrapa'm si pots de 3Cat que presenta Llucià Ferrer i que es va emetre divendres de la setmana passada.

Per una banda, les concursants Eva i Anna els van preguntar a quin massís hi va haver la pitjor catàstrofe de la història aèria de Catalunya i les opcions que tenien era Montseny o Montnegre. Les concursants, en aquest cas, van respondre correctament però sense saber massa bé si era la resposta certa o no. Llucià Ferrer va aclarir a l'audiència que va ser al Montseny l'any 1970 quan un avió procedent de Manchester es va estevallar Les Agudes, al Parc Natural del Montseny. En el vídeo es pot veure a partir del minut 37:47.

Els concursants han de saber respondre a quina televisió corresponen les sigles TVSC. | 3Cat

El segon moment amb protagonisme del Baix Montseny, concretament de Sant Celoni, va ser quan els concursants Joaquim i Nico havien de respondre si les sigles TVSC corresponen a Televisió Sant Cugat o Televisió Sant Celoni. En aquest cas, els concursants van errar la resposta ja que es van decantar per l'opció Sant Celoni quan en realitat és Sant Cugat. Fins i tot, un dels concursants va fer broma dient que "la miro cada dia després de dinar". A partir del minut 41:12.