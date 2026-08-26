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Joanet viurà una posta de sol cubana per acomiadar l'estiu

Cultura

Aquest petit nucli d'Arbúcies acollirà la segona edició del concert "En fer-se fosc" amb la reina cubana del bolero Telva Rojas i la Selva Big Band

  • Joanet en una imatge d'arxiu. -

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Publicat el 26 d’agost de 2026 a les 14:14

Joanet, a Arbúcies, tornarà a ser l’escenari del concert En fer-se fosc després de la bona acollida de la primera edició celebrada l’any 2025. El nucli montsenyenc acollirà una posta de sol cultural que convida a acomiadar l’estiu en un entorn privilegiat el pròxim dissabte 29 d’agost a les 19:30 hores i està oberta a tota la ciutadania, tant als veïns d’Arbúcies i Joanet com als visitants, estiuejants i persones allotjades a les cases de turisme rural de la zona.

La iniciativa vol oferir una experiència singular en la qual la música acompanyarà la caiguda del sol entre les muntanyes. El concert començarà mentre la llum del dia es va apagant progressivament i els colors del cel i del paisatge canvien fins a donar pas a la nit. Aquest entorn natural converteix la proposta en una manera especial de posar punt final al període estival i de vacances.

En aquesta segona edició, el públic podrà gaudir de l’espectacle Un viatge per la música cubana, protagonitzat per Telva Rojas i la Selva Big Band. El concert farà un recorregut pels sons més autèntics de Cuba, amb gèneres tan emblemàtics com el son, el bolero, el mambo, la guaracha i el cha-cha-cha.

La protagonista de la vetllada serà Telva Rojas, coneguda com "la reina cubana del bolero". Amb una trajectòria consolidada i una veu inconfusible, l’artista cubana establerta a Barcelona ha destacat per les interpretacions dels grans clàssics del repertori llatí. Al llarg de la seva carrera ha compartit escenari amb figures destacades com Moncho i va ser finalista del programa televisiu El Número Uno d’Antena 3.

També hi haurà la Selva Big Band, una formació creada fa 37 anys per Ramon Alsina que acumula més de 350 concerts i una quinzena de projectes musicals. Per a aquesta ocasió, la banda es transformarà en una autèntica orquestra de música llatina per oferir un repertori format per una vintena de peces emblemàtiques. El públic podrà escoltar cançons tan conegudes com Quizás, quizás, quizásPiel canelaGuantanameraPerfidia o Frenesí, entre moltes altres.

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