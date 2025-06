Arriba el Bioblitz, una iniciativa per descobrir les espècies del Montseny en família

El parc natural del Montseny acollirà el Bioblitz de Viladrau els dies 13 i 14 de juny, una iniciativa de ciència ciutadana que convida a explorar i documentar la biodiversitat del Torrent de Viladrau, un espai natural d'alt valor ecològic. La proposta combina divulgació científica, l'observació de camp i participació comunitària i ofereix l'oportunitat d'apropar-se a la natura amb l'acompanyament d’experts.

Durant dos dies, especialistes de diverses entitats ambientals i científiques dinamitzaran activitats pensades per a públic familiar, amb l’objectiu de registrar el màxim nombre possible d’espècies animals i vegetals. S’hi podrà observar des de papallones i amfibis fins a ratpenats, peixos, libèl·lules, macroinvertebrats i flora de ribera, tot en un entorn natural excepcional.

Divendres 13 de juny: insectes i fauna aquàtica

La jornada del divendres començarà a les 10 del matí amb una activitat centrada en el món de les papallones. De la mà d’un expert del Museu de Granollers, els participants podran identificar les espècies que viuen al voltant del torrent i descobrir el seu paper en els ecosistemes. Aquesta activitat està adreçada a públic familiar i forma part del projecte Catalan Butterfly Monitoring Scheme, que recull dades sobre aquests insectes pol·linitzadors.

A continuació, a partir de les 12 del migdia, l’atenció serà per a libèl·lules i espiadimonis, amb el suport del grup d’estudi Oxygastra, els assistents aprendran a reconèixer diferents espècies, veure els seus hàbitats i descobrir curiositats sobre aquests insectes. Aquesta activitat és recomanada per a majors de 10 anys.

La tarda de divendres començarà amb una immersió literal al riu a les 16 hores. L’Associació Hàbitats farà una sessió dedicada als macroinvertebrats aquàtics, que són petits animals que viuen sota les pedres i entre la vegetació dels rius. Segons els experts, la presència d'aquests éssers vius són indicadors de la qualitat de l’aigua. Es tracta d’una activitat pràctica ideal per a infants a partir de 7 anys, en la qual s'explorarà el Torrent amb botes d’aigua o escarpins.

A partir de les 18 hores, serà el torn de la pesca elèctrica científica, una tècnica sense mort que es fa servir per identificar les espècies de peixos d’aigua dolça presents al torrent. Els participants podran veure de prop el seguiment de les poblacions piscícoles, acompanyats per investigadors del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, i podran conèixer què ens diuen sobre l’estat de salut dels rius.

També es durà a terme una passejada amb un guia d’Aprèn, Serveis Ambientals, per descobrir la flora del bosc de ribera, un dels ecosistemes més diversos i importants del Montseny. Els assistents les espècies vegetals que caracteritzen aquests ambients humits i la seva funció en l’equilibri ecològic del territori.

Entre les 20 i les 22 hores, la Societat Catalana d’Herpetologia conduirà la Nit dels Amfibis, una passejada per escoltar i observar les espècies que s’activen al capvespre, com granotes, gripaus i tritons. Per l’altra, el Museu de Granollers oferirà la Nit dels Ratpenats, una activitat en la qual s’identificaran els ratpenats que sobrevolen el torrent durant la nit amb l’ajuda de detectors d’ultrasons.

Dissabte 14 de juny

El Bioblitz continuarà el dissabte al matí, de 10 a 12 hores, es repetirà la sessió sobre papallones, i tot seguit, de 12 a 14 hores, es tornarà a fer la sortida per identificar libèl·lules i espiadimonis. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia contactant amb l’Espai Montseny de Viladrau. Des de l'organització es recomana portar calçat còmode, protecció solar, roba adequada per al terreny i, en el cas de les activitats nocturnes, una llanterna. Per a les activitats aquàtiques, cal dur calçat específic per a l’aigua.