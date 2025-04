La CUP de Palau denuncia abocaments de residus a la Tordera

La CUP de Santa Maria de Palautordera, Som Palau, ha denunciat abocaments d'aigua residual i de deixalles al riu Tordera. Segons el grup municipal, això hauria provocat la mort de flora i fauna al voltant del riu. Durant l’anterior mandat ja es van denunciar abocaments al Tordera i, des de la CUP, consideren que no han rebut cap resposta. "Sembla que aquestes advertències no han estat escoltades ni resoltes", han expressat en un comunicat a NacióBaixMontseny.

En el text, acusen l’equip de govern de l'Ajuntament de no garantir els "controls adequats" per part de les empreses que consideren responsables directes d’aquesta situació. "Aquesta crisi ecològica posa en risc les persones i la fauna del Baix Montseny", han expressat. També han informat que els regidors del grup municipal han presentat "les denúncies pertinents" al cos dels agents rurals per garantir que es prenguin mesures immediates i efectives per aturar aquests abocaments il·legals i protegir el riu.

El grup municipal, en el comunicat, ha atribuït aquests abocaments com a resultat directe del model econòmic capitalista, un sistema que "prioritza els beneficis immediats per sobre de la preservació del medi ambient i el benestar de les persones". En aquest sentit, la CUP ha exigit que es busquin responsabilitats i s'obri una investigació sobre el cas. "Exigim que s’investigui a fons i se sancionin a les empreses responsables", diuen.

Som Palau ha refermat el seu compromís amb la causa ecologista, ha demanat justícia i expressat la voluntat de continuar la lluita per un poble "en harmonia amb la natura", que defensi els recursos naturals. "La nostra lluita és per un futur digne, socialista i respectuós amb el nostre entorn", han afirmat.