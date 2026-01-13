13 de gener de 2026

Successos

Alerten d'una fuita de gas a Llinars del Vallès

Els Bombers de la Generalitat estan treballant per resoldre la incidència

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 12:47
Actualitzat el 13 de gener de 2026 a les 13:08

La Policia Municipal de Llinars del Vallès ha informat als volts de les 11 del matí d'aquest dimarts 13 de gener d'una fuita de gas a la localitat. A través dels canals institucionals, han advertit que l'incident s'ha produït a l'altura del carrer Cerdanya amb la Biblioteca Municipal Can Casas. La fuita, segons apunten fonts oficials, haurien estat unes obres que s'estan duent a terme a la zona.

La Policia ha explicat que no s'ha vist afectat cap edifici del voltant del punt. En aquesta línia, expliquen que els Bombers de la Generalitat estan treballant amb operaris especialitzats per resoldre-ho el més aviat possible. 

La incidència, a més, ha estat comunicada al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya. Un organisme que vetlla per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l'activació d'un pla d'emergències.

A NacióBaixMontseny estarem pendents de la incidència per actualitzar la informació.

 

