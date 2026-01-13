Alerten d'una fuita de gas a Llinars del Vallès

La Policia Municipal de Llinars del Vallès ha informat als volts de les 11 del matí d'aquest dimarts 13 de gener d'una fuita de gas a la localitat. A través dels canals institucionals, han advertit que l'incident s'ha produït a l'altura del carrer Cerdanya amb la Biblioteca Municipal Can Casas. La fuita, segons apunten fonts oficials, haurien estat unes obres que s'estan duent a terme a la zona.\r\n\r\nLa Policia ha explicat que no s'ha vist afectat cap edifici del voltant del punt. En aquesta línia, expliquen que els Bombers de la Generalitat estan treballant amb operaris especialitzats per resoldre-ho el més aviat possible. \r\n\r\nLa incidència, a més, ha estat comunicada al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya. Un organisme que vetlla per la bona gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui l'activació d'un pla d'emergències.\r\n\r\nA NacióBaixMontseny estarem pendents de la incidència per actualitzar la informació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nPRIMÍCIA\r\n\r\nEls pisos de La Forestal de Sant Celoni, més a prop de ser realitat Bernat Castanyer Colomer\r\n\r\n\r\n \r\n