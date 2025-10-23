Tallada la GI-553 entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies pel temporal de vent

La carretera GI-553 entre Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies es troba tallada per la caiguda d'arbres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a 41 municipis de sis comarques.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha tenyit gairebé tot el mapa de Catalunya per alertar de la perillositat del vent per intensitat. També Protecció Civil ha activat el pla Ventcat pels forts vents que s'han estès a la major part del territori. Concretament, són 38 comarques les que estan alertades per les fortes ratxes de vent, el qual es preveu que superi els 72 km/h per segon durant aquest dijous.
Els Bombers de la Generalitat han atès 26 avisos pel temporal de vent des d'aquesta matinada i fins a les 10.00 hores de dijous. La majoria d'incidències han estat per retirar arbres caiguts o mobiliari urbà. Per regions, la majoria d'alertes han estat a la Metropolitana Nord, amb un total de 14: seguida de la de Girona (5), la Metropolitana Sud (3), la de Tarragona (2) i la regió d'emergències Centre (2).
Consells de Trànsit pel temporal de vent
Quan bufa vent intens, segons ha recomanat Trànsit, és important extremar la precaució al volant. Cal moderar la velocitat i estar atent per corregir possibles desviacions de trajectòria provocades per les ràfegues. Mantén el volant fermament agafat per tenir un millor control del vehicle i vigila especialment la distància lateral quan facis avançaments, ja que el vent pot desestabilitzar tant el teu vehicle com el dels altres.
En el cas dels camions, les precaucions han de ser encara més grans. És recomanable circular pel carril dret i evitar fer avançaments, perquè les ràfegues poden afectar greument l’estabilitat del vehicle. A més, no s’ha de circular amb el remolc buit, ja que el pes més lleuger el fa molt més vulnerable a les empentes del vent.