«Sant Jordi explica la meva història d'amor amb Catalunya»

Nadjimu Ilukpedju és natural de Togo i ja fa més de dos anys que viu a Berga. Es defineix com un "activista cultural, professor, i ara, també poeta". I és que aquest Sant Jordi s'estrena amb La Revelació, un volum de filopoesia, segons descriu. Són 82 peces que l'autor ha anat escrivint durant més d'un any, en tornar a casa de la feina o animat per participar en un nou recital. I, el més significatiu del llibre, és que "explica qui és el Nadjimu". "El meu llibre i els meus poemes són com jo. No hi ha tanta metàfora, és la realitat", assenyala.

"Són poemes que pregunten al lector en cada final", detalla l'autor, que fa referència en aquest sentit al gènere que els versos conformen: una "filosofia poètica" o una "poesia filosòfica". Però, encara que aquesta obra fusioni disciplines, s'ha elaborat amb les rimes pròpies de la poesia i un format de textos inspirats en els clàssics, com William Shakespeare o Victor Hugo: "És una forma que potser no és tan comuna i que consisteix que cada vers comença amb majúscula, tant si la frase anterior acaba amb punt com si no". Ara bé, aquestes no són les úniques referències de Ilukpedju a l'hora d'inspirar la seva creació, ja que també reconeix que se sent atret per l'obra de Joan Brossa. "Vaig participar en una activitat, durant l'últim Correllengua del Berguedà, que es deia Esbrossant Brossa, i em van agradar molt els seus poemes", comparteix, tot explicant que "parlen de la realitat o del mal que tenim a la societat i són qüestions que m’agraden perquè penso igual".

De fet, els poemes de La Revelació van en aquesta línia de descobrir la realitat que el mateix títol expressa. "Hi ha coses que surten a la llum i que la gent pot veure, però també hi ha coses desconegudes i manifestacions que no coneixem. Estem descobrint coses amagades, per això les revelem", assenyala. D'aquesta manera, unint la realitat de l'autor amb la manifestació d'allò que s'albira, neix un llibre que també és una història personal, amb un inici, nus i desenllaç per aquells tres elements del país que han marcat la vida en el mateix del poeta: Sant Jordi, el Barça i La Patum.

"Vaig arribar a Espanya el 23 d'abril de 2021. Aleshores no tenia ni idea de què era Sant Jordi, però quan m'ho van explicar em va encantar", exposa el poeta, que emfatitza que, donada la coincidència, "com que és el dia de l'amor, sempre dic que Sant Jordi explica la meva història d'amor amb Catalunya". Per això, els versos sobre aquesta festa es troben a l'inici. A Catalunya hi va arribar a principis del 2022, i és on va situar "el Barça al meu cor", cosa que li ha permès estar al centre del llibre, ocupant el poema de la pàgina 50 de 100 que té. Però, exactament, on va aterrar de tota Catalunya va ser a Berga, on encara viu i s'han pogut impregnar de la passió patumaire: "L'últim poema del llibre parla de La Patum, una festa que he descobert aquí i que m'ha agradat molt".

És per aquest motiu que, tot i que inicialment des de l'editorial no les tenien totes d'arribar a la data de Sant Jordi, Ilukpedju va insistir, perquè suposava unir aquesta història personal amb la tradició col·lectiva en una mateixa celebració. Per aquest motiu, el poeta serà en diferents llibreries (Ca l'Huch; Senseparaules) signant volums, per poder parlar-ne amb la gent. "M’agradaria que molta gent compri el meu llibre, però no només per un tema econòmic, sinó perquè em puguin dir després què pensen, com l'han trobat. M'agradaria discutir el contingut amb més persones perquè sempre està bé debatre", assenyala l'autor, que detalla que ja va fer aquest exercici el dia de la presentació del llibre. "Vaig deixar una llibreta perquè tothom escrivís alguna cosa per dir-me, i quan la vaig estar llegint a casa em vaig emocionar molt, perquè em vaig adonar que havia pogut connectar amb la gent", detalla.

La Revelació (La Patumaire) és el primer llibre de poesia i en català de Nadjimu Ilukpedju. Temps enrere, al seu país, va publicar un llibre per preparar la temàtica de l'assignatura de Filosofia pels estudiants de filosofia al batxillerat.