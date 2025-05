La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet celebra 30 anys amb una tarda d’activitats culturals

Berga commemora els 30 anys d'ençà de l'obertura de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet amb una jornada lúdica i cultural oberta a tots els públics. Serà aquest dimecres, 7 de maig, quan l'equipament bufarà les espelmes per celebrar l'efemèride i posar en relleu tres dècades de servei a la ciutadania.

La festa d'aniversari arrencarà a les 17.00 hores amb la representació de l'espectacle familiar La biblioteca del senyor Seguin, un viatge literari i musical per l'obra de Josep Vallverdú amb la interpretació de l'Associació Cultural Hola, Creador! A continuació, es durà a terme la benvinguda institucional i hi haurà un berenar per a les persones assistents (18.15 hores).

La tarda de celebració continuarà amb un micròfon obert a tothom qui vulgui intervenir i una oferta de jocs de taula dinamitzats per la companyia de Jocs l’Anònima (a partir de les 18.30 hores). L'esdeveniment clourà amb una actuació musical protagonitzada per Coloma Bertran i Lia Sampai (19.15 hores), que oferiran un concert titulat Interluni. La proposta consisteix a musicar el poeta Miquel Martí i Pol, i també inclou algun poema d'autors com Joan Fuster, Jaume Coll i Joan Vinyoli.

Més enllà de les propostes d'aquest dimecres, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet ha preparat altres activitats per acompanyar la celebració. És el cas d'una exposició fotogràfica, de diferents felicitacions que es publicaran a les xarxes socials de la biblioteca i una enigmàtica cerca de llibres que s'amagaran per la ciutat i que seran per a qui sigui capaç de trobar-los. Finalment, el 23 de maig s'ha previst la conferència de Xavier Colomer-Ribot a partir de la seva tesi titulada Ramon Vinyes, Gabriel García Márquez i el Grup de Barranquilla.

Els actes del 30è aniversari són impulsats per la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, l'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona. Consulta el cartell de la celebració aquí.