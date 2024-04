El Berguedà reparteix 40 punts de reparació de bicicletes arreu de la comarca

El Consell Comarcal del Berguedà ha repartit 40 punts de reparació de bicicletes als 31 municipis de la comarca. Es tracta d'equips que consten de material per a l'assistència i manteniment tècnic que permeten reparar o ajustar tota mena de bicicletes -BTT, gravel i de carretera-. A més, en alguns casos, també incorporen punts de càrrega per als models elèctrics.

Segons informen des de l'ens supramunicipal, la majoria d'equips se situaran en espais públics, si bé algunes s'han ubicat en instal·lacions privades. De fet, són els ajuntaments els que s’encarregaran d’instal·lar els punts i, posteriorment, s’elaborarà un mapa de la localització.

Les estacions d'assistència consten d’una manxa per inflar les rodes, claus hexagonals (tipus Allen) de diverses mides, una clau anglesa, alicates, tornavís pla i d’estrella, així com diverses palanques de roda per poder extreure la coberta. Tots els components integrats, així com la pintura, estan protegits contra els actes vandàlics. A més, les estacions estan collades a terra amb un ancoratge mecànic i el tancament per poder fer ús dels recursos s'acciona amb una moneda.

El contracte de subministrament i manteniment d'aquests equipaments es va adjudicar a Serveis de Maquinària Banyolina SL per un preu de 34.848,00 euros (IVA inclòs). El finançament de l’actuació prové del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona. L'actuació, tal com apunten des del Consell, s’emmarca en les polítiques per potenciar el Berguedà com a territori amic del ciclisme i s'inclou al Pla Operatiu del Ciclisme de la comarca.