50 anys de la Fundació Miró: un recorregut històric a través del seu art

«Vull que la Fundació sigui com aquest quadern. Jo n’escriuré la primera pàgina, i els altres, les següents.» Això deia Joan Miró, just quan la fundació obria les portes per primer cop el 1975. Des de llavors, ha estat el bressol de l’art dels segles XX i XXI. És per això que obra al públic l’exposició “La poesia tot just ha començat”. Qui impulsa la modernitat a Catalunya? Com va afectar la Guerra Civil i el franquisme en l’art?

Situada enmig de Montjuïc, l’exhibició compta amb obres de diferents artistes. Des de corrents com el modernisme, el surrealisme o els moviments d’avantguarda, passant per la història de Miró i l’art a Catalunya, fins a arribar a propostes innovadores actuals. El cinquantè aniversari també disposa de propostes i activitats per a totes les edats. L’exhibició es troba a la sala 7 de la Fundació i es pot visitar fins al juny de l’any que ve.