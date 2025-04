Atlètic Club de Lectura: 15 llibres sobre futbol

Coincidint amb la prèvia de la diada de Sant Jordi, la festa del llibre per excel·lència, us presentem una selecció de novetats esportives que posen en evidència que la relació entre esport i cultura es fa cada vegada més present a les llibreries de casa nostra. Les quinze obres que trobareu a continuació conformen un autèntic Atlètic Club de Lectura que, ben segur, us servirà per decidir quin llibre regalar o regalar-vos en ocasió de la diada. Aquí les teniu:

Amb l’1) Esport per a tothom de Raül Romeva

Més enllà de la seva faceta política, àmpliament coneguda, Raül Romeva ha mantingut al llarg de la seva vida una estreta relació amb l’esport, que ha practicat durant molts anys i que avui ocupa bona part de la seva recerca. En aquest Esport per a tothom, publicat per l’editorial Base amb el subtítol "Visió, vector i marca de país", el doctor en Ciències de l’Educació i de l’Esport ens divulga la seva tesi on aprofundeix en la reivindicació de l’esport com a element clau per a la cohesió de país i per a la difusió dels valors republicans.

Amb el 2) Vázquez Montalbán. D'Olímpia a Barcelona de Jordi Osúa

En aquesta obra, també part del catàleg de l’editorial Base, sempre decidida a apostar pel llibre esportiu, que duu el suggerent subtítol "Una crònica sentimental de l’olimpisme", el professor i estudiós de l’obra de Vázquez Montalbán Jordi Osúa ens presenta l’anàlisi crítica que de la història del moviment olímpic i dels mítics Jocs de Barcelona va fer un altre dels intel·lectuals que va adreçar la seva mirada al fet esportiu i a la seva dimensió social i política i que no és altre que Manuel Vázquez Montalbán.

Amb el 3) La passada a l’espai de Manel Vidal

Fidel a la gosadia que l’ha caracteritzat des de la Sotana, que ha esdevingut el principal pòdcast de referència esportiva en clau blaugrana del país, Manel Vidal s’atreveix ara amb unes "memòries parcials", com ha decidit subtitular la seva obra, que són alhora una reivindicació de la passió pel futbol i pel Barça i un exercici d’introspecció personal que acaba posant en evidència com l’esport influeix en la vida de les persones duent-les a traçar camins inesperats.

Amb el 4) Jugada personal de Joanjo Pallàs

Un altre comunicador, si bé en aquest cas als antípodes de Vidal i de la seva Sotana, que s’ha atrevit amb la literatura és Joanjo Pallàs, historiador de formació i veterà periodista esportiu de les redaccions de La Vanguardia i del Mundo Deportivo. Pallàs ens sorprèn amb una obra, publicada per l’editorial Univers en el marc de la seva singular col·lecció "La joie de vivre", on repassa, a tall d’un partit de futbol, la relació que ha mantingut al llarg de la seva vida tant amb l’esport com amb el periodisme que el narra.

Amb el 5) Hem trepitjat merda de Santi Giménez

Un altre periodista esportiu català que agafa la ploma en ocasió d’aquest Sant Jordi és Santi Giménez que, de la mà del grup62 i del seu segell Barça Books, que compta amb l’aval del club, ens presenta, com diu el subtítol, "una història particular del FC Barcelona". Concretament, la història dels seus pitjors moments, que no han estat pas pocs. Fidel al seu estil irònic i carregat d’humor, Giménez revisa la crònica tràgica d’un club que, segons les seves mateixes paraules, «és un miracle que encara segueixi viu».

Amb el 6) En un momento dado. Història oral del Dream Team d’Oriol Rodríguez

També sota el segell de Barça Books, del grup62, ens arriba aquesta obra del periodista Oriol Rodríguez que, adoptant una de les frases més recordades de Johan Cruyff com a títol, repassa la trajectòria del Dream Team a partir de nombroses entrevistes amb els protagonistes de la crònica d’un dels equips més mítics no ja només del Barça sinó de la història del futbol.

Amb el 7) Ambaixades. Història de les penyes del FC Barcelona de Salva Torres

Una de les novetats més singulars relacionades amb l’entorn del Barça que ens porta aquest Sant Jordi és aquesta obra de Salva Torres, històric integrant del moviment penyista blaugrana, que, publicada per l’editorial Base, ens apropa a l'extensa història de les penyes del FC Barcelona, repassant una crònica que ja és més que centenària i que té els seus orígens en la creació, el 1919, de la primera penya blaugrana, la Penya Barcelonista del FC Barcelona, que va ser oficialitzada per la directiva encapçalada pel president Ricard Graells.

Amb el 8) Mariona Caldentey. Com hem canviat la història de Mariona Caldentey i Laia Coll

De la mà de Cossetània i la seva col·lecció esportiva "Fora de joc" trobem aquesta obra que repassa, en primera persona, la trajectòria de la mallorquina Mariona Caldentey, actual jugadora de l’Arsenal, però integrant, durant una dècada, de la plantilla del Barça femení que ha fet història. Especialment rellevants resulten les seves reflexions al voltant de les polèmiques que, en els darrers temps, han envoltat la federació i la selecció espanyola femenina i que han servit per evidenciar el masclisme encara imperant en molts estaments del futbol estatal.

Amb el 9) 12 partits de futbol i 1 història del món de Stefano Bizzotto

En aquesta petita joia, prologada per Toni Padilla i publicada per Símbol editors, el periodista italià Stefano Bizzotto ens revisa dotze partits de futbol, compresos entre 1914 i 2012, que serveixen per narrar-nos, de manera alternativa, la història de la humanitat, demostrant-nos com el futbol ha esdevingut un fidel reflex dels contextos socials, culturals i geopolítics en els quals es desenvolupa.

Amb el 10) Els enrabiats de Nanni Balestrini

També des d’Itàlia ens arriba aquesta obra del poeta i novel·lista Nanni Balestrini, integrant del moviment de la neoavantguarda que, editat per Manifest Llibres amb una excel·lent traducció de Pau Vidal i un interessantíssim pròleg de Carles Viñas, ens apropa, amb una singular narrativa, a les peripècies viscudes pels integrants de les Brigate Rossonere, el principal grup ultra del Milan transalpí, que va tenir uns orígens fortament influenciats pel moviment obrer i d’esquerres italià.

Amb l’11) Cerrado por fútbol» d’Eduardo Galeano

En ocasió del desè aniversari de la mort d’Eduardo Galeano, que es commemora precisament aquest mes d’abril, l’editorial Siglo XXI ha decidit recuperar la seva obra i, d’entre les diverses reedicions de les seves obres, destaca aquest Cerrado por fútbol, que aplega diversos textos que el periodista i escriptor uruguaià va escriure sobre el futbol, un esport que ell mateix considera com un dels vectors més poderosos d’expressió d’emocions col·lectives.

Amb el 12) Pelota sudaca de Jerónimo Parada i Andrés Santa María

Des de l’Amèrica Llatina, i de la mà de l’editorial Impedimenta, també ens arriba aquesta obra que, a imatge d’Eduardo Galeano, intenta aproximar els mons de la literatura i del futbol. En concret, els seus autors, Jerónimo Parada i Andrés Santa María, recreen les biografies imaginades de diversos futbolistes llatinoamericans que han esdevingut llegendes d’aquest esport en un exercici magníficament il•lustrat Christian Cañibe.

Amb el 13) El fútbol y su filosofía de Martí Perarnau

Si l’obra anterior mirava de conjugar futbol i literatura, en aquest cas Martí Perarnau, el periodista i exatleta que té una celebrada trajectòria com a escriptor esportiu, ens aproxima els mons de la filosofia i de l’esport rei a través d’una obra que revisa les grans idees que hi ha darrera del joc tot analitzant les reflexions que ens han transmès alguns dels grans personatges del món del futbol, com ara Johan Cruyff, Diego Armando Maradona, César Luis Menotti o Pep Guardiola, per citar-ne només alguns exemples.

Amb el 14) Streltsov. Un futbolista en el gulag de Jonathan Wilson

De la mà de Panenka, la popular revista que defensa que "el futbol també es llegeix" i que ha posat en marxa una excel·lent col·lecció de llibres de cultura futbolística, ens arriba aquesta obra del periodista britànic Jonathan Wilson que ens descobreix, de forma novel·lada, la vida d’Eduard Streltsov, conegut com el "Pelé rus", un dels grans jugadors del Torpedo de Moscou dels anys 50 del segle XX que, poc abans del mundial de Suècia de 1958, va ser arrestat i enviat al gulag per les autoritats soviètiques on va passar cinc llargs anys de reclusió que van marcar la seva existència.

Amb el 15) «Sneakers. The essentials» de Maria Luisa Miraldi

Per tancar aquesta alineació de llibres de l’Atlètic Club de Lectura us proposem una nova obra publicada per l’editorial Base, on la dissenyadora gràfica italiana Maria Luisa Miraldi repassa la història de les sabatilles esportives, que, durant les darreres dècades, s’han convertit en una icona de la cultura popular associada a l’esport. Abundantment il·lustrada, aquesta obra ens descobreix algunes de les vambes, o dels keds, com en diuen a les comarques de Ponent, que han marcat tendència al llarg dels darrers cinquanta anys.