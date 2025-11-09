Com ser «cool» en català

Les tendències a les xarxes socials, els fenòmens d’arreu del món i les innovacions tecnològiques creen cada any centenars de nous conceptes i realitats que s’han d’anomenar d’alguna manera. Per això, és destacable la tasca del Termcat, una institució que s’ocupa de l'elaboració de recursos terminològics, revisar termes catalans i normalitzar neologismes. Per què voler ser "cool" en català, si podem anar a la moda o ser enrotllats en català?
Hi ha moltes paraules que podem dir en la nostra llengua, però per desconeixença, per costum o per ser més fatxendes, no utilitzem en el nostre dia a dia. En aquest article, a Nació, fem un recull de vuit paraules i conceptes que diem malament i els seus equivalents en català, paraules habituals que estan en perill o que són curioses. Totes formen part de la nostra rutina, llestes per fer servir.
Perroflauta
L'És a Dir, el portal del directori de mitjans en llengua catalana, recull una solució en català per referir-se al terme castellà “perroflauta”, una persona normalment associada a ideologies d'esquerres i de costums relaxats. En català, en podem dir "rastaflauta". Una paraula que, a banda de la flauta característica, incorpora un element al pentinat sovint propi dels integrants d’aquesta tribu urbana, la rasta.
Aquesta paraula, segons alguns experts, vindria de "rastafari", un moviment religiós i cultural jamaicà que es va originar a la dècada de 1930. L'origen de la paraula, però, és a molts quilòmetres de Sud-amèrica, concretament, al continent africà. Prové de l'etiòpic "Ras Tafari", el nom de Haile Selassie abans de convertir-se en emperador d'Etiòpia, on "Ras" significa "cap" o "príncep" i "Tafari" significa "que sigui venerat". D'altra banda, dels "perroflautas" alguns en diuen "quissoflautes" o "pòtols", amb una connotació més negativa.
Cheesecacke
Si és veritat que en alguns casos hem deixat enrere barbarismes dels nostres avis, que deien "lata de tún" per parlar d'una llauna de tonyina, els nous temps han portat termes de l'anglès per parlar de quotidianitats que es volen vestir d'elegants o menjars que es volen vendre com a exòtics. Un dels casos més paradigmàtics és el del cheesecacke, un terme que ha passat a substituir el clàssic pastís de formatge a la carta de molts restaurants.
Cheesecacke no només és un estrangerisme sinó que també és una paraula que posen en dubte molts experts gastronòmics. És el cas d'Àlex Lera, un pastisser de Vilamajor que ha elaborat el millor pastís de formatge de Catalunya. Davant la tendència d'anomenar cheesecake al pastís de formatge Lera creu que, el terme no seria el més apropiat per referir-se als pastissos catalans i, encara menys, al seu.
"La tendència és americanitzar-ho tot i sembla que sigui millor dir cheesecake que pastís de formatge. En el nostre cas diem sempre pastís de formatge perquè és igual de xulo", diu. A més, també qüestiona que un producte de proximitat i fet a base de formatges catalans hagi de tenir un nom en anglès.
Running
Després de superar el jogging va aparèixer el footing i ara, de córrer, voltar i suar pels carrers amb malles i l'última samarreta de la Diada, en diuen running. La percepció, en aquests casos, és que fer activitats en anglès atorga un estatus especial i recobreix de solemnitat i contundència allò que s'ha fet sempre. En català, per aquells que no només vulguin "anar a córrer" es va adaptar la paraula footing. Per tant, si volen, poden fer un salt enrere i començar a fer "fúting", una paraula recollida al Termcat i al Diec2, o poden fer "jòguing", que també apareix al Termcat.
Bonding
Seguint la tendència dels "ings" a final de cada paraula, entre els gurús moderns dels mètodes d'eficiència laboral s'ha posat de moda parlar d'activitats de bonding o de team bonding. Una sèrie d'experiències o trobades per divertir-se que, sobre el paper, serveixin per teixir vincles de treball i esforç col·lectiu entre els treballadors més enllà de les parets de l'oficina o de l'empresa. Es tracta d'unes dinàmiques que, fins ara s'havien anomenat de "cohesió grupal" i que s'emmarquen en el que anomenen team building o, dit d'altra manera, construcció d'equips i treball en grup.
Chaise longue
La chaise longue és un tipus de seient llarg i encoixinat, sovint sense braços o amb un respatller en un sol extrem, que permet asseure's amb les cames esteses. El terme prové del francès i significa "cadira llarga", i ha arribat aquí com a terme per parlar d'extensions en sofàs de sala d'estar o bé per descriure el clàssic seient a les consultes dels psicoanalistes de pel·lícula.
En català, per parlar d'aquest tipus de seient hi ha la paraula "divan", que prové de les paraules, diwan, de l'àrab, que abans l'havia manllevat del persa dīwān. Per als seients exteriors d'aquesta mena, que alguns anomenen tombona, al costat de piscines i a la sorra de la platja, en català hi ha la paraula "gandula", que, a més, descriu l'estat d'ànim de quan t'hi asseus amb l'únic propòsit de no treballar.
"Enxitxar"
Entre els joves s'ha popularitzat el verb "enxitxar" per referir-se al moment d'agafar, sobtadament, ganes de fer alguna cosa, com ara sortir o emprendre algun pla. Aquesta paraula, que els catalanoparlants han adaptat a la sonoritat del català, prové del verb enchicharse, típic del castellà d'Hondures. El que molts desconeixen, però, és que el seu significat original no es correspon amb el que se li ha donat a Catalunya. Segons el Diccionari de la Llengua Espanyola, enchicharse vol dir beure fins a perdre els sentits, és a dir, "agafar el gat" o "portar-ne un punt de blau", com diem al Montseny.
Per tant, quan tinguem ganes de fer coses i ens animem de cop, en català, ens podem "engrescar". Un verb que ve del nom "gresca", del català antic "greesca", un joc de daus prohibit a l’edat mitjana perquè sovint acabava en baralles.
Botellón
Durant la pandèmia de la Covid i els anys posteriors es va posar de moda parlar de botellons, aquelles trobades informals en carrers, bancs públics i polígons industrials que acabaven sempre en borratxera i, a vegades, multes o corregudes davant la policia. A TV3 van adaptar el terme castellà per "botellot", una paraula que pot semblar una mica antisèptica segons com es miri i que, potser, fa perdre el caràcter xavacà d'aquesta activitat. Per tant, si no és del vostre gust, es pot utilitzar la paraula "entrompada". Amb aquest mateix significat, segons recull l'Optimot, de vegades s'usa el mot "botellada", malgrat que no apareix a cap obra lexicogràfica de referència.
GOAT
GOAT és una expressió que prové de l'anglès, en concret, són les sigles de "Greatest of All Time" i que s'utilitza molt en l'àmbit esportiu o per descriure una persona prodigiosa en la seva especialitat. En català, alguns l'han adaptat per la traducció literal "ser cabra". No obstant això, l'Optimot recull una expressió que podria ser equivalent, "ser un cap de ferro", que significa ser incansable pel que fa al treball mental o al Diccionari de sinònims de frases fetes hi apareix "ser una màquina" i tenir una resistència física molt gran i una gran capacitat de treball.