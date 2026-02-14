Barcelona ha marcat l'inici de la Capital Mundial de l'Arquitectura aquest dissabte amb la descoberta d'una maqueta "dinàmica" que servirà per explicar la ciutat del passat, del present i del futur. El model a una escala 1/1.500 té una superfície de 84 m² i està feta a partir de 1.204 peces que encaixen com un trencaclosques. L'alcalde Jaume Collboni ha definit la proposta com "instrument viu" per reflexionar de forma gràfica del futur urbanisme. A banda de la capital catalana, la maqueta també inclou íntegrament els municipis de l'Hospitalet, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs. L'arquitecta en cap de l'Ajuntament, Maria Buhigas, ha ressaltat com un element físic "permet saber" com modificar l'espai en una època de món digital.
La maqueta Pla de Barcelona 2026-2035 és un projecte concebut per "comprendre i projectar" el desenvolupament futur de la ciutat, com han explicat des de la seu de la Capital Mundial de l'Arquitectura, l'antiga seu de l'Editorial Gustavo Gili.
De fet, la reproducció en miniatura de la ciutat quedarà exposada permanentment en aquest espai de "referència" per a la divulgació de l'arquitectura i l'urbanisme una vegada acabi la capitalitat de l'arquitectura. Els ciutadans interessats podran visitar la reproducció de dimarts a diumenge de 10 a 19 hores. El model a escala és una "plataforma interactiva" per explicar la història i el futur de Barcelona a partir d'una configuració modular per mostrar-ne l'evolució. Es tracta d'una eina "dinàmica" que pot "créixer i adaptar-se".
Collboni ha dit en roda de premsa que la ciutat es caracteritza per haver estat pensada i no haver estat construïda sense "planificació" com a producte de "la improvisació" o de les diferents onades migratòries i les necessitats de la ciutat. "El contrari és la planificació, és pensar i és planejar el futur d'una ciutat fruit d'aquesta reflexió", ha afegit el batlle per explicar que durant aquests mesos de la Capital Mundial de l'Arquitectura, la ciutat ha de fer una "reflexió urbana" perquè "no està acabada en el sentit físic i morfològic".
L'alcalde ha explicat que la maqueta Pla de Barcelona 2026-2035 forma part del "llegat" de les capitalitats internacionals de la ciutat. Collboni ha afegit que la ciutat té una "llarga i fructífera tradició" i "molt positiva" de voler deixar llegats, siguin físics o intangibles perquè aquests, "contribueixen a fer un avanç a la història" del municipi.
Pla de Barcelona
La maqueta exposada a l'antiga seu de l'Editorial Gustavo Gili és una "referència a escala internacional" ha anunciat Collboni, que no només mostra Barcelona, sinó també els municipis veïns. L'espai Pla de Barcelona delimita per la serra de Collserola al nord, el riu Besòs i el riu Llobregat, i el mar Mediterrani amb un total de 14 quilòmetres de façana litoral.
La miniatura, a banda d'incloure íntegrament Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besós, també mostra parts de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Mont-cada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat. En total, 15 municipis amb una superfície de 177,5 km² on viuen més de 2,4 milions de persones.
El consistori ha informat que volien fer aquesta maqueta per "pensar el futur de la ciutat, que és metropolità", ha anunciat Collboni. La maqueta, ha afegit, no és només de la ciutat-municipi, sinó de l'àrea metropolitana, sinó una "declaració d'intencions" perquè el futur de la ciutat és "un futur compartit".
Impressió digital
La maqueta s'ha fabricat amb impressió digital i la producció ha requerit més de 21.000 hores d'impressió i aproximadament 950 quilos de material amb fins a 10 impressores treballant de forma simultània. Per a poder fabricar el model a escala, s'ha creat un model digital tridimensional de Barcelona amb el suport d'eines d'intel·ligència artificial, amb un equip d'arquitectes, geògrafs i enginyers que ha treballat durant vuit mesos.
L'any 2004, la ciutat ja va fer una maqueta, però en aquell moment era mitjançant tecnologia làser, ha explicat l'arquitecta en cap, Maria Buhigas. En aquell cas, l'escala era 1/1.000 i, en canvi, enguany s'ha fet a 1/1.500, "les discussions van ser esborrar detall", perquè n'hi havia un "excés d'ell". "Les ciutats mai, per sort, estan acabades", ha afegit l'arquitecta que ha explicat que a mesura que la ciutat "va transformant-se", i que sempre es poden seguir "adaptant" a les necessitats dels ciutadans.
Buhigas ha definit la maqueta com una "eina de treball" i no pas com "un objecte estàtic". L'arquitecta ha volgut ressaltar que la miniatura mostra com, en una època com l'actual, "on sembla que el digital ha de superar tot el físic, el bonic d'aquest exercici és que posa en diàleg aquest món digital amb el món físic, perquè no perdem de vista que nosaltres continuem vivint en el món físic". Tot i això, ha dit que el món digital ha de permetre debats i discussions sobre com es modifica l'espai físic on "vivim i continuarem vivint".