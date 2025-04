D'Aitana a Puigdemont: famosos catalans trien llibre per Sant Jordi

Els llibres més recents d'Estel Solé, Eva Comas, Javier Cercas i Manuel Baixauli o altres més atemporals de Han Kang o George Orwell han estat algunes de les recomanacions favorites per Sant Jordi que han fet a l'ACN més de 140 personalitats del món polític, social, econòmic, cultural i periodístic. En destaquem algunes de les més rellevants.

El Govern

El president de la Generalitat, Salvador Illa, recomana Ocell de Bosc (Libros de Vanguardia), d'Antoni Puigdverd, i El loco de Dios en el fin del mundo (Random House), de Javier Cercas, i el president del Parlament, Josep Rull, Sant Llorenç del Munt. Una biografia (Símbol Editors), de Vicenç Villatoro.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, proposa Por: Donald Trump a la Casa Blanca (Navona), de Bob Woodward; la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, la Poesia Completa (Edicions 62), de Joan Salvat-Papasseit; la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, Modernitat explosiva (Edicions 62), d'Eva Illouz; la consellera de Salut, Olga Pané, Nexus (Edicions 62), de Yuval Noah Harari; la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, Brillantes y Olvidadas. Las mujeres del 27 (Lunweg Editores), de Giselfust; la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, Abundance (Avid Reader Press / Simon & Schuster), d'Ezra Klein i Derek Thompson; la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, Odisea (Blackie Books), d’Homer; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, L'any del jardiner (Angle Editorial), de Karel Capek, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, Els altres catalans (Edicions 62), de Francesc Candel.

Per la seva part, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, opta per El bosc és casa nostra (A Buen Paso), de Sara Fernández i Sonia Roig; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per Ocell de bosc (Libros de Vanguardia), d'Antoni Puigverd; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, per La noia salvatge (Ático de los Libros), de Delia Owens; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per Les tenebres del cor (La Magrana), d’Albert Sánchez Piñol; la consellera d'Economia, Alicia Romero, per Gent normal (Edicions del Periscopi), de Sally Rooney, i el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, per La memòria dels catalans (Edicions 62), de Borja de Riquer.

Ministres catalans

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, escull Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia (Anagrama), de Philippe Sands; i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, Baumgartner (Seix Barral), de Paul Auster.

Altres líders polítics

El president de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, Amnisties i indults. Una història de les lluites pels drets i llibertats a la Catalunya contemporània (Eumo Editorial), de Pere Bosch i Cuenca; i el president d'ERC, Oriol Junqueras, Filosofia política (Edicions UB), de Sergi Morales-Gálvez, Elvira Riera-Gil, Lluís Pérez-Lozano, Marc Sanjaume-Calvet. Per la seva part, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per El mago del Kremlin (Seix Barral), de Giuliano da Empoli.

Alcaldes

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, opta per A l'altra banda de la por (Proa), de Marta Orriols; l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, per La servitud dels protocols (Arcàdia), d'Ingrid Guardiola; i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per Adriano (Gredos), d'Anthony Birley.

Cinema

En el terreny cinematogràfic, l'actor Álvaro Cervantes recomana Maniac (Anagrama), de Benjamin Labatut; l'actriu Jone Laspiur, Lectura fácil (Anagrama), de Cristina Morales; l'actriu Laia Manzanares, Ama de casa (Lumen), de Maria Roig; l'actriu Ángela Cervantes, Res no s'oposa a la nit (Edicions 62), de Delphine de Vigan, i l'actor Joan Negrié, Una altra vida, encara (Galàxia Gutenberg), de Theodor Kallifatides.

Escriptors i periodistes

Pel que fa als escriptors, Marta Orriols recomana L'acabadora (Proa), de Michela Murgia; Maria Barbal, El carrer de la xocolata (Proa), de Ramon Solsona; Estel Solé, Mercè i Joan (Proa), d’Eva Comas-Arnal; Toni Sala, Orestea (Bernat Metge Universal, La Casa dels Clàssics), d'Èsquil; Laia Aguilar, Explica-m'ho tot (Edicions de 1984), d'Elizabeth Strout; Laia Viñas, La campana (Edicions de 1984), d'Iris Murdoch; Andreu Claret, L'enverinadora (Pòrtic), d'Anna Sàez; Xavier Bosch, Mercè i Joan (Proa), d'Eva Comas-Arnal, i Ramon Solsona, Peripècies (Columna), de Maria Barbal.

Música

El cantant Guillem Solé, de Buhos, La memòria dels catalans (Edicions 62), de Borja de Riquer; la cantant Nina, Memòria d’una amnèsia (Nova Editorial Moll), d'Antoni Janer Torrens, i la cantant Beth Rodergas, Aquest tros de vida (Columna), d'Estel Solé.

De The Tyets, Oriol de Ramon recomana La rebel·lió dels animals (Edicions 62), de George Orwell, i Xavier Coca, El acto de crear (Diana), de Rick Rubin; i Judit Neddermann, el llibre d’Estel Solé, Aquest tros de vida (Columna).

Mossos i TSJC

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, aposta per Cuaderno de bitácora de un gladiador con ELA (Autoedició), de Javier Gámez; i la presidenta del TSJC, Mercè Caso, per Despertar a l’infern (Males Herbes), de Kenneth Cook.

Esports, gastronomia i religió

Per altra banda, la futbolista Aitana Bonmatí escull Somiàvem una illa (Univers), de Roc Casagran; el xef Raül Balam, la novel·la negra Mort en diferit (La Campana), de Toni Aira; la cuinera Carme Ruscalleda, Aquest tros de vida (Columna), d'Estel Solé; l'activista i monja Sor Lucía Caram, El loco de Dios en el fin del mundo (Random House), de Javier Cercas; Fra Octavi Vilà, bisbe de Girona, Esperança. L'autobiografia del Papa Francesc (Editorial Rosa dels Vents), i l'abat de Montserrat, Manel Gasch, Poesia Completa (Editorial Flâneur), de Konstandinos P. Kavafis.