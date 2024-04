De Catalunya al món: la diada de Sant Jordi arribarà a 29 països i 192 ciutats

La celebració de Sant Jordi arreu del món arribarà aquest 2024 a almenys 325 actes, en 192 ciutats de 29 països. Les delegacions del Govern a l'exterior, l'Institut Ramon Llull, les comunitats de catalans a l'estranger i particulars impulsaran tota mena d'activitats amb una presència més sòlida d'accions a l'Àsia. Berlín (Alemanya) serà un dels focus destacats d'aquest any, amb una festa literària aquest diumenge a l'antiga fàbrica de cervesa berlinesa Kulturbrauerei. El programa comptarà amb una taula rotonda sobre distopies, amb l'escriptor Pol Guasch, recitals, música o fira d'entitats. En general, es presentaran llibres catalans a Nova York, Chicago, Palerm, Torí o a Roma i hi haurà venda de llibres i roses a Suïssa i Mèxic.

En roda de premsa, la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha reivindicat que la diada de Sant Jordi serveix per portar la cultura i la llengua catalana arreu del món. Després d'haver obert les delegacions del Govern al Japó i Corea del Sud, es reforçaran les activitats de Sant Jordi a la zona. "La cultura és la millor carta de presentació. Amb la diplomàcia cultural teixim aliances i reforcem el respecte i el reconeixement de la llengua", ha apuntat la consellera.

El director de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda, ha recordat que Alemanya és un dels països amb més diàleg i intercanvi cultural. I, que per això, impulsen la jornada literària a Berlín amb activitats per a totes les edats al llarg del diumenge. "Volem una celebració de Sant Jordi sòlida, que permeti un intercanvi amb les diferents cultures per explicar-los amb tota complexitat allò que significa Sant Jordi per nosaltres", ha apuntat Almeda.

Altres activitats destacades de l'Institut Ramon Llull, seran les que s'impulsen amb la xarxa d'universitats. Com ara un diàleg i recital literari en streaming amb diverses universitats alemanyes així com una vintena d'activitats d'universitats de la xarxa Llull.

La secretària general de Diplocat, Laura Foraster, ha assegurat que aquest any s'han convidat a Barcelona una dotzena de periodistes internacionals d'Alemanya, França, Croàcia, Romania, Portugal, Suècia, Eslovènia, Letònia, Lituània i Estònia entre el 21 i el 23 d'abril per conèixer la festa de Sant Jordi.

L'activitat del Diplocat també gira al voltant de la web Book and roses que agrupa els actes que es fan a l'estranger i d'una campanya a les xarxes que explica quin impacte suposa el Sant Jordi i recomana títols d'autors catalans traduïts en anglès.

Pel que fa a la web, ofereix tota mena d'actes, que tothom pot inscriure fàcilment, que es fan a l'estranger com venda de roses i llibres, presentacions, recitals, gastronomia i activitats familiars. Entre les particularitats d'aquest 2024, el festival de roses i llibres impulsat per una llibreria The Blue House Bookshop a York (Regne Unit). El Sant Jordi de 2023 va reunir 383 actes a l'estranger en 215 ciutats de 40 països.