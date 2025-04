El dol per la mort del Papa tindrà afectacions per Sant Jordi

El Govern també decretarà tres dies de dol oficial per la mort del papa Francesc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que l’executiu se sumarà al dol oficial de tres dies anunciat pel govern espanyol. “Ens hi sumarem per recordar al papa Francesc i sobretot per recordar el seu missatge i els seus ensenyaments”, ha dit Illa. Es preveu que el decret es publiqui aquest dimarts a primera hora del matí i que, per tant, els dies de dol afectin la diada de Sant Jordi de dimecres. La Generalitat té previst explicar aquest mateix dilluns quines seran aquestes afectacions.