El Govern commemorarà l'any vinent els 50 anys de la Bressola

El Govern ha aprovat el llistat d’esdeveniments i personalitats que la Generalitat commemorarà durant l’any 2026 amb l’objectiu de posar en relleu i recuperar-ne i divulgar-ne la memòria. Entre els esdeveniments i personalitats triats hi ha la Bressola, que l'any vinent farà 50 anys que es va inaugurar a la Catalunya Nord per promoure la llengua catalana, o la pedagoga i política Marta Mata, quan farà 100 anys del seu naixement. Hi ha més noms i efemèrides, com ara els 50 anys de les "lluites democràtiques", els 150 anys de la creació del Centre Excursionista de Catalunya o els 700 anys de la fundació de monestir de Pedralbes. També es commemoraran els 50 anys de la mort de la poeta Clementina Arderiu, els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, els 150 anys del naixement de Pau Casals o els 150 de la mort d'Ildefons Cerdà, entre d'altres.