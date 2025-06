Relleu a la direcció de El País. Prisa ha anunciat que Pepa Bueno ha estat substituïda com a directora d'un dels principals diaris de l'Estat víctima de la guerra interna al grup editorial. El seu substitut, escollit pel consell d'administració amb el suport del màxim accionista Joseph Oughourlian, serà el francès Jan Martínez Ahrens, fins ara responsable de l'edició d'Amèrica del diari. D'ell, se n'espera continuïtat en la línia editorial però també lleialtat a Oughourlian.

La figura de Bueno, directora des de juliol de 2021, havia estat qüestionada per l'empresari armeni i el seu entorn en els últims mesos. La voluntat era que el relleu es produís al setembre coincidint amb el nou curs, però finalment s'ha avançat a aquest dimecres i la periodista deixarà les seves funcions en els pròxims dies.

Víctima de la guerra per la televisió

El relleu arriba en plena guerra pel control del grup mediàtic propietari del diari i la ràdio líders a l'Estat, El País i la SER. Fa unes setmanes, Oughourlian va apartar del consell d'administració i dels càrrecs els directius partidaris, d'acord amb el govern del PSOE, de crear una televisió privada progressista.

Ara, aquests accionistes agrupats entorn del directiu Jose Miguel Contreras, intenten reunir els diners per adquirir el diari i la ràdio, i tirar endavant el canal de televisió. Bueno havia participat de la idea i es va posar en evidència publicant una entrevista explicant el projecte al president executiu de Prisa Carlos Núñez el passat febrer, fet que va desfermar la crisi interna.

Qui és Jan Martínez Ahrens, nou director de El País?

El consell d'administració de El País ha informat que el relleu ja s'ha comunicat al comitè de redacció i ara hi haurà una votació consultiva a la plantilla, tal com marca l'Estatut del diari. Amb els resultats de la votació, que no és vinculant, el consell d'administració certificarà el nomenament de Jan Martínez Ahrens.

El nou director de El País va entrar al diari l'any 1992 des del País Valencià. "Ha tingut un intens i exitós recorregut per diverses seccions i diferents responsabilitats i països", ha destacat Prisa, que ha recordat que des del 2020 Martínez Ahrens era el director de El País a l'edició d'Amèrica.

El consell d'administració també ha agraït a Bueno "el compromís i la dedicació" en els prop de quatre anys que haurà estat al capdavant de El País. La periodista s'acomiada del diari amb més de 400.000 subscriptors i sis edicions a Amèrica, a més de l'espanyola.