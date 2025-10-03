El projecte Aparadors Artístics aplega les dues ànimes de Rusiñol

La Sala Parés ha fet aquest divendres de casa mare de la inauguració de la quarta edició d’Aparadors Artístics, un projecte nascut de la revista cultural Hänsel i Gretel, que té com a curadors Llucià Homs i Fèlix Riera, i que vol reunir en un mateix espai l’art emergent i el comerç de sempre. Quaranta artistes -aquí els podeu trobar- mostren les seves creacions en diversos establiments del Barri Gòtic, establint un diàleg entre botiga, creació i ciutadà. Pocs llocs més indicats per inaugurar una mostra així que aquest espai del carrer Petritxol, tan barceloní i emblemàtic del que Joan Anton Maragall, el galerista, ha anomenat el gran barri cultural de la ciutat.
Fèlix Riera, de Hänsel i Gretel, ha explicat la significació d’una mostra que si alinéés tots els aparadors que hi participen, esdevindria la sala d’art més important de Barcelona. Una cosa ja ha aconseguit: unir les dues ànimes de l’univers Santiago Rusiñol. L’auca del senyor Esteve mostra la dialèctica sempre conflictiva entre el pragmatisme del botiguer i l’impuls del creador, entre la tradició i la modernitat, entre la visió que vol tocar de peus a terra i l’afany de la plasticitat que especula.
Llucià Homs, l’alter ego de Riera en la revista cultural, ha definit Aparadors Artístics com una “petita Biennal d’art, útil per construir ciutat i barri”, que és una de les finalitats de la iniciativa, que ha aconseguit per quarta vegada posar en comú galeristes, botiguers, creadors i Ajuntament de Barcelona. Riera s’ha referit a una relació especial que es genera en un barri quan algú entrar en una botiga i troba coses que no havia anat a comprar, generant-se així una certa manera de compartir.
El tinent d’alcalde Albert Batlle, que és també regidor de Ciutat Vella, ha clausurat l’acte elogiant un projecte que ja està consolidat. Ha demanat a l’entramat associatiu del Gòtic -representat per Pilar Subirà, de Barna Centre- que sigui reivindicatiu davant les institucions, però que parli bé del barri. Amb un to d’humor cordial, ha esmentat la proposta de Lluís Permanyer de canviar el nom de Ciutat Vella per Ciutat Antiga, però s’ha mostrat poc partidari d’encetar aquest debat: “Ja tenim prou tomàquets”.