Esport i competició, el gen de la societat contemporània

Vivim en un món de millora i progrés, o en una pressió continua que ens fa competir entre nosaltres? L’exposició del museu de Santa Mònica gira entorn aquestes qüestions, i utilitza l’esport com una eina per resoldre-les. Regles de bàsquet trencades, un joc que premia no encistellar la pilota, un gol polèmic que crea múltiples relats en els mitjans, els simbolismes dels trofeus... L'espai de Santa Mònica recull l'obra de fins a 13 artistes i diferents activitats interactives relacionades amb l'esport.