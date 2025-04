Eva Arderius, nova directora de l'Agència Catalana de Notícies

El consell d’administració d’Intracatalònia SA ha nomenat aquest dilluns Eva Arderius Campos com a nova directora de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Arderius, procedent de Betevé, substitueix en el càrrec al periodista Iu Forn, que ha dirigit l'agència pública de notícies des de l'abril del 2022. La nova directora assumeix el càrrec per als pròxims quatre anys, prorrogable quatre més. És el primer cop que es convoca un concurs públic per decidir la direcció de l’Agència i Arderius serà la primera dona que estarà al capdavant de l’ACN en els seus 25 anys d’història.

El concurs públic convocat per escollir la nova direcció de l’ACN forma part del compromís del Govern de desgovernamentalitzar l’Agència, perquè passi a dependre del Parlament i reforçar d’aquesta manera el paper de la cambra en el seguiment i control de la seva activitat. Aquest canvi de model de governança ja es va iniciar el passat mes de novembre amb la incorporació de professionals de reconegut prestigi en el Consell d'Administració de l’ACN.

El president del Consell d'Administració d’Intracatalònia, Carles Escolà, ha destacat "l'àmplia i dilatada experiència" d’Arderius, la primera dona que ha estat nomenada per dirigir l’ACN en els seus 25 anys d’història, i ha agraït la tasca de Forn en la gestió de l'agència en els últims tres anys.

Per a la valoració de les candidatures presentades, el consell d’administració ha nomenat prèviament una comissió de valoració formada per persones expertes que s’ha encarregat d’assessorar el Consell sobre l’experiència professional aportada pels candidats, així com sobre els projectes i propostes de model estratègic i d’objectius presentades.