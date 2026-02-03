La crisi de Rodalies afecta el nombre de visitants de la Fira de la Candelera

La Fira de la Candelera de Molins de Rei (Baix Llobregat) va tancar la seva 175a edició havent superat els 200.000 visitants, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. L'alcalde, Xavi Paz, l'ha qualificat d'"històrica" i creu que se'n recordarà com ha valorat les arrels del projecte, que enguany ha volgut homenatjar les persones i organitzacions que han contribuït a fer créixer aquesta fira agrícola.
Tot i això, la sensació dels firaires ha sigut diferent, com s'indica a la peça del diari Viu Molins de Rei, en què els testimonis dels treballadors de la Fira asseguren que l'afluència aquest any ha sigut més fluixa del normal i ho atribueixen a la crisi dels trens a Catalunya.
La sensació compartida és que hi havia ambient als carrers. Durant tres dies, milers de persones van recórrer la ciutat i van gaudir d'un programa d'activitats variat, tallers gastronòmics i projeccions audiovisuals, però sense l’allau de gent que sol caracteritzar la fira, una realitat que també s’ha notat a les caixes.
Des de les diferents parades de firaires i botiguers assenyalen al diari Viu Molins de Rei els problemes de desplaçament com el principal fre a l’arribada de públic. Les incidències reiterades al servei de Rodalies durant els darrers dies haurien desanimat molts visitants habituals que arriben d’altres municipis i parts del país a la Candelera. A més, el tall de l’autopista AP-7 a la zona de Martorell ha dificultat encara més l’accés en cotxe.
Els firaires expliquen que una part important dels assistents procedeix de fora de la ciutat i que, davant la incertesa del trajecte, molta gent acaba renunciant a la visita. Tot i aquest context, el sector comercial defensa que la Fira de la Candelera continua sent una de les grans cites anuals i que conserva bona part del seu atractiu. Amb tot, la percepció majoritària és que aquesta edició ha estat marcada per unes vendes més fluixes del que és habitual, malgrat unes condicions meteorològiques favorables.